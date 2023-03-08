В ТрО считают, что расстрелянный оккупантами украинский военный – их боец Мациевский. Его узнали мать и сын

Сослуживцы Мациевского рассказали, что связь с ним пропала 30 декабря 2022 года в районе Соледара Донецкой области, где ВСУ вели бои с превосходящими силами противника. С Мациевским было еще четверо бойцов.

"Мы до конца не знаем подробности этого боя. Неизвестно, кто и как погиб, неизвестно, как Александр попал в плен, свидетелей, к сожалению, не осталось, все – погибшие или пропавшие без вести. Относительно видео: мать Александра, его сын Михаил и военнослужащие его подразделения узнали побратима на этих кадрах", – объяснили в ТрО.

Известно, что тело Мациевского вернули в ходе обмена с оккупантами, 14 февраля 2023 года погибшего похоронили в Нежине Черниговской области.

В 119-й бригаде теробороны рассказали, что Мациевский попал в ТрО 11 марта 2022 года, был назначен снайпером, а когда уезжал на восток, не сказал об этом матери.

"29 декабря он позвонил маме, это был их последний разговор. После слов Саши: "Мама, я никогда не сдамся в плен!" – Прасковья Михайловна поняла: сын на фронте. Потом были тяжелые дни, Саша не звонил, его телефон не отвечал. И только вечером 7 января пришло сообщение: "Абонент снова на связи". После слов побратимов, что Саши уже нет, жизнь поделилась на до и после", – пишут в ТрО.

То, что это Мациевский, его мать подтвердила и "Суспільному". Она ездила на опознание в Киев. В справке о причине смерти указано, что боец погиб от ранений из огнестрельного оружия.

"У Саши были огнестрельные ранения возле груди, в животе, а голова была продавлена. На теле я нашла родинку, именно такую, какая была у Саши. Это был он", – прокомментировала она появившееся видео убийства.

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