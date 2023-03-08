В ТрО считают, что расстрелянный оккупантами украинский военный – их боец Мациевский. Его узнали мать и сын

Сослуживцы Мациевского рассказали, что связь с ним пропала 30 декабря 2022 года в районе Соледара Донецкой области, где ВСУ вели бои с превосходящими силами противника. С Мациевским было еще четверо бойцов.
"Мы до конца не знаем подробности этого боя. Неизвестно, кто и как погиб, неизвестно, как Александр попал в плен, свидетелей, к сожалению, не осталось, все – погибшие или пропавшие без вести. Относительно видео: мать Александра, его сын Михаил и военнослужащие его подразделения узнали побратима на этих кадрах", – объяснили в ТрО.
Известно, что тело Мациевского вернули в ходе обмена с оккупантами, 14 февраля 2023 года погибшего похоронили в Нежине Черниговской области.
В 119-й бригаде теробороны рассказали, что Мациевский попал в ТрО 11 марта 2022 года, был назначен снайпером, а когда уезжал на восток, не сказал об этом матери.
"29 декабря он позвонил маме, это был их последний разговор. После слов Саши: "Мама, я никогда не сдамся в плен!" – Прасковья Михайловна поняла: сын на фронте. Потом были тяжелые дни, Саша не звонил, его телефон не отвечал. И только вечером 7 января пришло сообщение: "Абонент снова на связи". После слов побратимов, что Саши уже нет, жизнь поделилась на до и после", – пишут в ТрО.
То, что это Мациевский, его мать подтвердила и "Суспільному". Она ездила на опознание в Киев. В справке о причине смерти указано, что боец погиб от ранений из огнестрельного оружия.
"У Саши были огнестрельные ранения возле груди, в животе, а голова была продавлена. На теле я нашла родинку, именно такую, какая была у Саши. Это был он", – прокомментировала она появившееся видео убийства.
Украинские военные предварительно установили личность героя, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине". Что о нем известно?
6 марта в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине". Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что расстрел военнопленного украинца является нарушением Женевских конвенций. Он отправил видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что видео расстрела безоружного военнопленного – очередное доказательство геноцида украинцев со стороны российских оккупантов. Он призвал главу Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана "немедленно запустить расследование МУС по этому чудовищному военному преступлению".
Главное следственное управление СБУ 6 марта зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) по факту расстрела украинского военнопленного, проинформировал генпрокурор Украины Андрей Костин.
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина найдет убийц военнослужащего.
8 марта в военной разведке Украины заявили, что причастных к расстрелу уже ищут.
Украинцы после того, как стало известно о расстреле защитника, массово публикуют в соцсетях ответ на его последние слова – "Героям слава".