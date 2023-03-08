"Законы ведения войны нужно соблюдать". Гутерриш прокомментировал казнь россиянами украинского военнопленного

"Ужасные кадры, когда украинский военнослужащий, очевидно, был убит, – это еще одно напоминание о том, что законы ведения войны нужно соблюдать", – сказал Гутерриш.

Генсек ООН пообещал, что организация, которую он возглавляет, продолжит "работать над решением гуманитарных проблем, в частности работать и помогать с обменом военнопленных".

Украинские военные предварительно установили личность героя, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине". Что о нем известно?

Гутерриш прибыл в Украину 8 марта, он намерен обсудить с Зеленским продление зерновой сделки с РФ, срок действия которой истекает 19 марта.