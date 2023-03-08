"Законы ведения войны нужно соблюдать". Гутерриш прокомментировал казнь россиянами украинского военнопленного

"Ужасные кадры, когда украинский военнослужащий, очевидно, был убит, – это еще одно напоминание о том, что законы ведения войны нужно соблюдать", – сказал Гутерриш.
Генсек ООН пообещал, что организация, которую он возглавляет, продолжит "работать над решением гуманитарных проблем, в частности работать и помогать с обменом военнопленных".
Украинские военные предварительно установили личность героя, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине". Что о нем известно?
Гутерриш прибыл в Украину 8 марта, он намерен обсудить с Зеленским продление зерновой сделки с РФ, срок действия которой истекает 19 марта.
6 марта в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине". Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что расстрел военнопленного украинца является нарушением Женевских конвенций. Он отправил видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что видео расстрела безоружного военнопленного – очередное доказательство геноцида украинцев со стороны российских оккупантов. Он призвал главу Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана "немедленно запустить расследование МУС по этому чудовищному военному преступлению".
Главное следственное управление СБУ 6 марта зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) по факту расстрела украинского военнопленного, проинформировал генпрокурор Украины Андрей Костин.
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина найдет убийц военнослужащего.
8 марта в военной разведке Украины заявили, что причастных к расстрелу уже ищут.
Украинцы после того, как стало известно о расстреле защитника, массово публикуют в соцсетях ответ на его последние слова – "Героям слава".
Украинские военные предварительно установили личность военнослужащего, это, вероятно, боец 30-й ОМБр Тимофей Шадура.