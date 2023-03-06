"Ты не боялся, и ты не предал". Данилов отреагировал на расстрел оккупантами украинского военнопленного

Бояться – не грех, грех – предать своих, отметил Данилов Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Соответствующий пост Данилов написал в Facebook 6 марта.

Ранее, в тот же день, в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами. Они открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!" Где и когда снято видео, на данный момент неизвестно.

"Бояться – не грех. Грех – предать своих! – отметил Данилов. – Ты не боялся, и ты не предал!"

Секретарь СНБО Украины опубликовал фото с надписью "Героям слава!"