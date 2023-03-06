"Ты не боялся, и ты не предал". Данилов отреагировал на расстрел оккупантами украинского военнопленного

Соответствующий пост Данилов написал в Facebook 6 марта.
Ранее, в тот же день, в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами. Они открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!" Где и когда снято видео, на данный момент неизвестно.
"Бояться – не грех. Грех – предать своих! – отметил Данилов. – Ты не боялся, и ты не предал!"
Секретарь СНБО Украины опубликовал фото с надписью "Героям слава!"
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя кадры расстрела украинского защитника, заявил, что это и другие военные преступления российских оккупантов не останутся безнаказанными.
Расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего – нарушение Женевских конвенций, отметил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. По факту расстрела в Украине начали расследование.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал главу Международного уголовного суда Карима Хана "немедленно запустить расследование МУС по этому чудовищному военному преступлению".
После видео с убийством украинского военнопленного за слова "Слава Украине" украинцы начали флешмоб.