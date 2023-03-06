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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ты не боялся, и ты не предал". Данилов отреагировал на расстрел оккупантами украинского военнопленного

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Бояться не грех, грех предать своих, отметил Данилов
Бояться – не грех, грех – предать своих, отметил Данилов
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отреагировал на видео расстрела украинского военнопленного.

Соответствующий пост Данилов написал в Facebook 6 марта.

Ранее, в тот же день, в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами. Они открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!" Где и когда снято видео, на данный момент неизвестно.

"Бояться – не грех. Грех – предать своих! – отметил Данилов. – Ты не боялся, и ты не предал!"

Секретарь СНБО Украины опубликовал фото с надписью "Героям слава!"

https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid0PYaM4EWcn93RNGXMxZZCVHv791TzdnrCeAg561XP9DjTbRfFbAwQpK8ZTT5fb4aJl

Контекст:

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя кадры расстрела украинского защитника, заявил, что это и другие военные преступления российских оккупантов не останутся безнаказанными.

Расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего – нарушение Женевских конвенций, отметил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. По факту расстрела в Украине начали расследование.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал главу Международного уголовного суда Карима Хана "немедленно запустить расследование МУС по этому чудовищному военному преступлению".

После видео с убийством украинского военнопленного за слова "Слава Украине" украинцы начали флешмоб.

Теги: Россия, Украина, убийство, СНБО, военные, плен, пленные, расследование, преступление, война России против Украины, Алексей Данилов
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