"России должно быть стыдно". В Госдепе США прокомментировали видео расстрела украинского военнослужащего после слов "Слава Украине"

Об этом 7 марта на брифинге заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, его цитирует CNN.

В ведомстве считают, что "России должно быть стыдно", отметил Прайс.

По его словам, Россия "пренебрегает основными правилами войны, элементарной человечностью, элементарной порядочностью", когда ее войска "участвуют в подобных зверствах".

В сети 6 марта распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов "Слава Украине!". Где и когда оно снято, на данный момент неизвестно.

Контекст:

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего является нарушением Женевских конвенций. Он отправил видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что видео расстрела безоружного военнопленного захватчиками – очередное доказательство геноцида украинцев со стороны российских оккупантов. Он призвал главу Международного уголовного суда Карима Хана "немедленно запустить расследование МУС по этому чудовищному военному преступлению".

Главное следственное управление СБУ 6 марта зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) по факту расстрела украинского военнопленного, проинформировал генпрокурор Украины Андрей Костин.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина найдет убийц военнослужащего.

Украинцы, после того как стало известно о расстреле защитника, массово публикуют в соцсетях ответ на его последние слова – "Героям слава". "Россияне думали, что убили солдата. Но они породили символ, который не умрет, потому что будет жить в памяти вечно и будет давать украинцам новую силу и повод для уничтожения новых сотен тысяч оккупантов", – подчеркнул украинский журналист, главный редактор издания "Новинарня" Дмитрий Лыховий.