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08 марта, 2023
 
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"Енджі Крейда" посвятила песню герою, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине!". Видео

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Каташинская: Сегодня тяжело по-особенному
Каташинская: Сегодня тяжело по-особенному
Фото: angykreyda / Instagram

Лидер украинской группы "Енджі Крейда" Ангелина Каташинская посвятила безоружному украинскому защитнику, который был убит российскими оккупантами после слов "Слава Украине!", песню под одноименным названием. Видео опубликовано 7 марта в TikTok и на YouTube-канале коллектива.

"Сегодня тяжело по-особенному", – анонсировала песню-посвящение артистка.

"Є тільки мить на останню цигарку. З димом тануть останні хвилини. Хай тремтять вороги від страху. Слава Україні!" – поет артистка.

ВИДЕО

Контекст:

Группа "Енджі Крейда" была основана в Ровно в 2020 году. Своим названием группа обязана именам, которые друзья называют вокалистку Каташинскую. По словам артистки, "Енджі" является сокращенной версией ее имени, а "Крейда" ее называет вторая участница коллектива за неумение пользоваться косметикой.

Самой известной песней коллектива является композиция-заклинание "Враже". В дискографии группы на данный момент один альбом – "Сію тобі в очі".

В сети 6 марта распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!" Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было. 

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего является нарушением Женевских конвенций. Он отправил видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что это видео является очередным доказательством геноцида украинцев со стороны российских оккупантов. Он призвал главу Международного уголовного суда Карима Хана "немедленно запустить расследование МУС по этому чудовищному военному преступлению".

Главное следственное управление СБУ 6 марта зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) по факту расстрела украинского военнопленного, проинформировал генпрокурор Украины Андрей Костин.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина найдет убийц военнослужащего

Украинцы после того, как стало известно о расстреле защитника, массово публикуют в соцсетях ответ на его последние слова – "Героям слава".

Когда погибший будет идентифицирован, парламентская фракция "Слуга народа" намерена просить президента Украины присвоить защитнику звание Героя Украины посмертно. Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: казнь, геноцид, плен, ВСУ, война России против Украины, конвенция, Енджі Крейда
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