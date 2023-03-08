"С мальчика на войне – к величественному воину. Да Винчи должен был когда-то возглавить нашу армию". Украинцы скорбят по погибшему под Бахмутом Герою Украины Дмитрию Коцюбайло

Об этом в вечернем обращении, опубликованном в Facebook, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость... Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину, – написал глава государства. – Один из самых молодых Героев Украины. Один из тех, чьи личная история, характер, смелость навеки стали историей, характером и смелостью Украины".

Память Да Винчи в Facebook также почтили третий и пятый президенты Украины – Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

"Это произошло у нас на глазах", – написали в Instagram фотографы Константин и Влада Либеровы.

"Обстрел. Ты сказал нам остаться в укрытии. Взрывы, много взрывов. Через минуту крики: "Медика! Медика! Да Винчи!" Мы до последнего верили. Мы до последнего молились. Ты был самым смелым, самым бесшабашным из всех, кого мы знали. Ты казался бессмертным", – сказано в сообщении.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Костянтин і Влада Ліберови (@libkos)

Коцюбайло пошел воевать с Майдана, "все знают, насколько он был порядочным", отметил в Facebook журналист ICTV Владимир Рунец.

"Когда-то вместе с 79-й мы уговаривали его отвлечься от войны и уехать в Штаты на обучение в университете. Но он отказался наотрез. Не все знают, что псевдо Да Винчи получил потому, что он учился на художника. "Нарисуй что-нибудь", – умолял его я. "Я не возьму кисти в руки, пока не закончится война", – отрезал Да Винчи. Друг, ты так и не взял кисти в руки, потому что эта война на столетие", – рассказал Рунец.

Человек, который "с таким уважением говорит о погибших", не имел права погибнуть, указала в Facebook военный корреспондент "1+1" Наталья Нагорная.

"С мальчика на войне – к величественному воину… Бессмертный внук воина УПА, который говорил, что, вероятно, будет дедом, когда это все закончится. Как же я хотела увидеть тебя стариком с внуками на коленках", – написала представитель СМИ.

Да Винчи должен был когда-то возглавить нашу армию, подчеркнула в Facebook нардеп от "Голоса" Александра Устинова.

"Уже такой молодой был ее элитой и легендой. О тебе реально ходили легенды, а депутаты в зале – я и соседи так точно – плакали, когда тебе давали звание Героя Украины. Герои умирают. Да Винчи, держи там над нами и [депутатом Киевсовета, добровольцем и парамедиком] Алиной [Михайловой] (Коцюбайло состоял с ней в отношениях. – "ГОРДОН") небо, как держал фронт. Это невыразимая потеря для страны", – отметила депутат.

Девять лет своей молодой жизни Да Винчи "отдал защите Украины и всех нас", подчеркнула в Facebook журналистка Кристина Бердинских.

"Впервые я увидела Да Винчи 24 августа 2020 года в Авдеевке. Тогда на День Независимости он организовал вручение наград (не официальных, а сугубо символических) украинским военным. Тогда меня сильно поразило, как военные из разных подразделений съехались на это награждение в Авдеевку, кто-то смог вырваться только на час, но вырвался, потому что даже для самых опытных и профессиональных это была большая честь – получить награду из рук Да Винчи, легендарного украинского добровольца. Награду, которая не дает денег, ничего не дает, но для них она была очень важна", – вспомнила журналистка.

"Мы познакомились еще в 2020 году под Авдеевкой, – рассказал в Facebook фронтмен украинский группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. – Я приезжал к нему, его побратимам и посестрам не раз… Уверенный, пассионарный, готовый к любым испытаниям, он всегда вдохновлял. Большая потеря! Вечная память Герою".

"Пойти на войну добровольцем в 18 лет. Провести на фронте треть жизни. Снискать славу ярого воина, ювелира арты, настоящего командира! Стать примером для подражания! Стать ужасом для врагов. Стать народным героем и Героем Украины. Обрести смерть в бою и остаться жить вечно в нашей памяти, в названиях улиц, в именах детей, которые будут названы в твою честь, друг!" – написал в Facebook о Коцюбайло волонтер и телеведущий Сергей Притула.

Последнюю встречу с Коцюбайло вспомнил в Facebook украинский адвокат, военнослужащий ВСУ и общественный деятель Маси Найем.

"Я хочу написать, как наш общий друг Сергей Филимонов, что отомстим. Но пока они там сами, без меня. Попробую приобщиться, передам за тебя привет. Горжусь, что имел честь жать тебе руку. Благодарю тебя за наше будущее", – подчеркнул Найем.

О гибели друга Да Винчи написал в Facebook глава городской военной администрации Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул.

"Первые два месяца войны, когда была реальная угроза захвата нашего города, Дима воевал под Кривым Рогом. Это было именно тогда, когда нужно было остановить орду, которая имела боевое задание на штурм нашего города. Тогда арта сыграла ключевую роль. А он был артиллерийским снайпером, художником. Работал с Д-20 152-мм калибром, – сообщил Вилкул. – Друг мой, вечная тебе память. Кривой Рог никогда тебя не забудет".

"Ты всегда будешь для меня жив, – указал в Facebook главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. – Это ты научил меня здороваться "Слава Україні", это с тобой я перешел на украинский, это ты учил меня очень многим вещам, стрелять, например из миномета, это ты показывал, что такое современная тактика, что такое военный профессионализм, боеспособность. За девять лет ты проделал невероятный путь от революционера с "коктейлем Молотова" на Майдане до командира механизированного батальона, который управляет огнем батарей и танков и ведет в бой сотни людей, твердых в своей воле благодаря своему 27-летнему командиру. Я часто сомневаюсь в себе, но никогда не сомневался в тебе, и в любой обстановке ты был лучше и сильнее любых ожиданий".

Да Винчи "жил и погиб, как герой", сообщается в Facebook Минветеранов.

"Такие, как Дмитрий Коцюбайло, – соль украинской земли, основа украинской нации. Дмитрий являлся активным участником Революции достоинства. Практически с Майдана пошел защищать Украину на передовую. Хотя будущему герою было тогда всего 18. А теперь – ему навечно 27… Командуй небесным войском и оберегай нас с неба", – говорится в сообщении.