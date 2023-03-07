В бою под Бахмутом погиб Герой Украины Да Винчи – Зеленский

Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня в бою погиб Да Винчи, Герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость, – Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину. С 2014 года он защищал нашу независимость, достоинство нашего народа. Один из самых молодых героев Украины. Один из тех, чья личная история, характер, смелость навеки стали историей, характером и смелостью Украины", – написал он.

Зеленский напомнил, что война России против Украины длится уже более девяти лет, и подчеркнул: украинские защитники в жестоких боях борются за будущее страны.

"Спокойствие и относительная безопасность в тыловых городах – это их подвиг. Наша уверенность в победе Украины – это их стойкость и сила. Украина будет всегда помнить своих героев. Наша память о них не погибнет. Погибнет этот враг, который пришел в Украину. 67-я бригада, воины, слава вашей храбрости! Все украинцы, кто сражается за Бахмут, слава вашему героизму! Спасибо всем воинам, чья стойкость и настойчивость уничтожают армию оккупанта на Донбассе! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину!", – добавил он.

Да Винчи родился в Ивано-Франковской области в 1995 году, он был на войне с 2014 года. В 21 год стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты ДУК "Правый сектор". В 2014 году Коцюбайло получил тяжелое ранение танковым снарядом в Песках Донецкой области. Спустя три месяца после выздоровления и реабилитации он вернулся на фронт.

В 2021 году Зеленский присвоил Да Винчи звание Героя Украины и вручил ему орден "Золотая Звезда", в указе говорилось, что звания военнослужащий удостоен за его личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Награждение прошло на торжественном заседании Верховной Рады в День независимости Украины.

Фото: president.gov.ua

В августе 2022-го Коцюбайло получил первичное офицерское звание – младший лейтенант, писала "АрміяInform".

После начала полномасштабного вторжения РФ "Вовки да Вінчі" под руководством Коцюбайла защищали Украину на фронте, в частности – осенью прошлого года освобождали Харьковскую область.

Пресс-служба подразделения подчеркнула в Facebook, что его командир всю сознательную жизнь посвятил борьбе.

"Погиб с оружием в руках, погиб, первым уходя в бой. Жил и погиб как Герой. Наше подразделение называется "Вовки да Вінчі" именно потому, что мы всегда шли за ним в бой. Он был для нас лучшим командиром, побратимом, лидером и образцовым националистом. Сегодня наша боевая семья понесла невосполнимую потерю. Сегодня вся Украина потеряла легендарного командира. Отныне его борьбу должны продолжать все мы. Во имя наших павших героев – мы выиграем эту войну, выпалив российских оккупантов из нашей земли. Честь и слава Герою!" – говорится в сообщении.