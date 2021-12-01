Зеленский выступил в Раде, в Киеве прошел оппозиционный митинг, ЕС утвердил пятый пакет санкций против Беларуси. Главное за день

Зеленский выступил с посланием к Верховной Раде

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Глава государства, в частности, заявил, что войну на Донбассе невозможно завершить без прямых переговоров с Россией и что он не боится переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Также глава государства заявил, что в Верховную Раду внесут законопроект, который позволит украинцам иметь не одно гражданство.

Кроме этого, Зеленский сообщил о присвоении звания Героя Украины и вручении ордена "Золотая Звезда" Дмитрию Коцюбайло – командиру 1-й штурмовой роты ДУК добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" с позывным Да Винчи.

В Киеве прошел оппозиционный митинг

В Киеве на Майдане Незалежности 1 декабря прошла акция "Защити Украину – останови переворот". Участники акции договорились создать координационный совет объединенной оппозиции для смены власти.

Агентства "Интерфакс-Украина" и "Укринформ" оценивали количество участников акции в 2 тыс. Организаторы и полиция пока свои данные не публиковали.

Интервью Гордона второй год подряд попало в топ-10 самых популярных видео в YouTube среди украинцев

"Google Україна" 1 декабря опубликовала рейтинг самых популярных видео в YouTube, собравших самое большое количество просмотров. Самым популярным видео стало расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце президента РФ Владимира Путина в Геленджике.

В топ-10 попало интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с российским рэпером Morgenshtern (Алишером Моргенштерном). В 2020 году в рейтинг самых популярных видео попало интервью Гордона с бывшим главой Офиса президента Украины Андреем Богданом.

Послы ЕС утвердили пятый пакет санкций против Беларуси

Послы Европейского союза утвердили пятый пакет санкций против Беларуси, которые вступят в силу 2 декабря. Под действие ограничений попадут 17 человек и 11 организаций. Агентство Bloomberg сообщило, что в пятый пакет были включены крупнейший авиаперевозчик "Белавиа" и авиакомпания Cham Wings Airlines из Сирии. По словам одного из собеседников агентства, в списке также фигурируют производитель азотных удобрений "Гродно Азот", производитель нефти "Белоруснефть", а также белорусские пограничники и судьи.

ЕС уже начал работу над шестым пакетом санкций, но пока рано говорить о его содержании, сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.