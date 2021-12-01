Гордон в топ-10 второй год подряд. В YouTube назвали самые популярные видео среди украинцев в 2021 году

В YouTube составили список самых популярных видео 2021 года Фото: depositphotos.com

"Среди авторских видео в 2021 году украинские пользователи больше смотрели интервью известных людей, а также телевизионные шоу, сериалы и развлекательный контент", – говорится в блоге "Google Україна".

Самым популярным видео стало расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце президента РФ Владимира Путина в Геленджике.

В частности, в топ-10 попало интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с российским рэпером Morgenshtern (Алишером Моргенштерном). В 2020 году в рейтинг самых популярных видео попало интервью Гордона с бывшим главой Офиса президента Украины Андреем Богданом.

Полный список десятки самых популярных видео в Украине в 2020 году выглядит так:

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Самым популярным музыкальным видео в Украине стал клип Loboda "Родной".

Также в топ-10 попали:

ВИДЕО