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Гордон в топ-10 второй год подряд. В YouTube назвали самые популярные видео среди украинцев в 2021 году

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В YouTube составили список самых популярных видео 2021 года
В YouTube составили список самых популярных видео 2021 года
Фото: depositphotos.com

"Google Україна" 1 декабря опубликовала рейтинг самых популярных видео на YouTube, собравших самое большое количество просмотров.

"Среди авторских видео в 2021 году украинские пользователи больше смотрели интервью известных людей, а также телевизионные шоу, сериалы и развлекательный контент", – говорится в блоге "Google Україна".

Самым популярным видео стало расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце президента РФ Владимира Путина в Геленджике.

В частности, в топ-10 попало интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с российским рэпером Morgenshtern (Алишером Моргенштерном). В 2020 году в рейтинг самых популярных видео попало интервью Гордона с бывшим главой Офиса президента Украины Андреем Богданом.

Полный список десятки самых популярных видео в Украине в 2020 году выглядит так:

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Самым популярным музыкальным видео в Украине стал клип Loboda "Родной".

Также в топ-10 попали:

ВИДЕО
Видео: Wellboy / YouTube
Теги: Дмитрий Гордон, Алексей Навальный, YouTube, Тина Кароль, Loboda, Юрий Дудь, Morgenshtern, Ивангай, Wellboy
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