Гордон в топ-10 второй год подряд. В YouTube назвали самые популярные видео среди украинцев в 2021 году

"Среди авторских видео в 2021 году украинские пользователи больше смотрели интервью известных людей, а также телевизионные шоу, сериалы и развлекательный контент", – говорится в блоге "Google Україна".
Самым популярным видео стало расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце президента РФ Владимира Путина в Геленджике.
В частности, в топ-10 попало интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с российским рэпером Morgenshtern (Алишером Моргенштерном). В 2020 году в рейтинг самых популярных видео попало интервью Гордона с бывшим главой Офиса президента Украины Андреем Богданом.
Полный список десятки самых популярных видео в Украине в 2020 году выглядит так:
Самым популярным музыкальным видео в Украине стал клип Loboda "Родной".
Также в топ-10 попали: