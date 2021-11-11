YouTube начал скрывать количество дизлайков под роликами

В YouTube провели эксперимент с кнопкой "не нравится", чтобы отследить, влияет ли отображение счетчика дизлайков на их количество. Участники эксперимента могли использовать кнопку, но не видели количество негативных оценок.

Во время эксперимента выяснилось, что люди реже использовали эту кнопку. Исследование показало, что негативные оценки чаще всего ставили роликам начинающих авторов с небольшим числом подписчиков.

"Основываясь на том, что мы узнали, мы делаем подсчет дизлайков приватным на YouTube. Это изменение начнет постепенно внедряться с сегодняшнего дня", – уточнили в блоге.

Авторы видео по-прежнему смогут найти точные данные о количестве дизлайков в YouTube Studio, если захотят понять, насколько эффективен их контент.