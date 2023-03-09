Защитники Бахмута не дали окружить город, но ситуация очень тяжелая – Сырский

По его словам, оккупанты действуют обычными для них методами, не считая потерь. Но количество солдат не является решающим преимуществом или фактором победы, считает Сырский.

Он отметил, что командование ВСУ понимает тактическое значение Бахмута для врага и знает его планы на других участках фронта.

"Силы обороны сейчас продолжают защищать город. Ситуация динамична. Здесь каждый ход и решения способны ее кардинально изменить", – написал Сырский, добавив, что каждый день обороны Бахмута. имеет "самую высокую ценность".

Ранее сегодня он заявлял, что актуальность обороны Бахмута только возрастает, и каждый день обороны города позволяет ВСУ выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступательным операциям.