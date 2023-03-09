Защитники Бахмута не дали окружить город, но ситуация очень тяжелая – Сырский

По его словам, оккупанты действуют обычными для них методами, не считая потерь. Но количество солдат не является решающим преимуществом или фактором победы, считает Сырский.
Он отметил, что командование ВСУ понимает тактическое значение Бахмута для врага и знает его планы на других участках фронта.
"Силы обороны сейчас продолжают защищать город. Ситуация динамична. Здесь каждый ход и решения способны ее кардинально изменить", – написал Сырский, добавив, что каждый день обороны Бахмута. имеет "самую высокую ценность".
Ранее сегодня он заявлял, что актуальность обороны Бахмута только возрастает, и каждый день обороны города позволяет ВСУ выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступательным операциям.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
5 марта Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения. 6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего главком ВСУ Валерий Залужный и Сырский выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.
Не считаясь с потерями, оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и его окрестности, проинформировал Генштаб ВСУ утром 8 марта. Об окружении города речь не идет, отмечал секретарь СНБО Алексей Данилов 6 марта.
Россия понесла от 20 тыс. до 30 тыс. потерь убитыми и ранеными при попытке захватить Бахмут, написало издание The Guardian, ссылаясь на западных чиновников.
Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допустил 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, делая подобные заявления, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.