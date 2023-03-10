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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Бахмутом ВСУ за сутки ликвидировали почти 200 оккупантов – Череватый

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Ситуация под Бахмутом контролируемая, украинские силы держат оборону, сообщили в ВСУ
Ситуация под Бахмутом контролируемая, украинские силы держат оборону, сообщили в ВСУ
Фото: EPA

На бахмутском направлении за сутки российские войска потеряли 191 военнослужащего убитыми и 319 ранеными. Об этом 10 марта в эфире национального телемарафона, который в YouTube транслировал канал "Рада", рассказал спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

Всего, по информации Череватого, на бахмутском участке фронта за сутки произошло 57 боестолкновений, противник пытался проводить штурмовые действия и осуществил 188 обстрелов с применением ствольной и реактивной артиллерии. В районе непосредственно Бахмута было зафиксировано 20 обстрелов и 23 боестолкновения, добавил он.

По словам спикера, ситуация в районе Бахмута "абсолютно контролируемая", противник по-прежнему не может прорвать украинскую оборону.

На купянско-лиманском направлении, как сообщил Череватый, за сутки произошло 347 обстрелов.

"Это направление – рекордсмен по использованию врагом артиллерийских и реактивных систем залпового огня. Произошло пять боестолкновений. 35 врагов убиты, 55 ранены", – сказал он. Спикер добавил, что на этом направлении также подбиты два вражеских танка Т-72 и два БМП-2.

Череватый отметил, что на купянско-лиманском направлении задействовано больше регулярных вооруженных сил врага, чем под Бахмутом. Там воюют российские воздушно-десантные войска, механизированные, танковые соединения, оккупанты пытаются на этом участке фронта использовать больше бронетехники. В том числе зафиксировано использование самого нового российского танка Т-90.

"В одни из предыдущих суток было уничтожено пять таких танков", – сказал спикер.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения. 6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего главком ВСУ Валерий Залужный и Сырский выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.

Не считаясь с потерями, оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и его окрестности, проинформировал Генштаб ВСУ утром 8 марта. Об окружении города речь не идет, отмечал секретарь СНБО Алексей Данилов 6 марта.

Россия понесла от 20 тыс. до 30 тыс. потерь убитыми и ранеными при попытке захватить Бахмут, написало издание The Guardian, ссылаясь на западных чиновников. По данным Данилова, оккупанты убитыми теряют под Бахмутом в семь раз больше военнослужащих, чем Украина (по данным, которые приводит телеканал CNN, – в пять раз).

Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допустил 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, делая подобные заявления, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.

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