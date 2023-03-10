Под Бахмутом ВСУ за сутки ликвидировали почти 200 оккупантов – Череватый

Всего, по информации Череватого, на бахмутском участке фронта за сутки произошло 57 боестолкновений, противник пытался проводить штурмовые действия и осуществил 188 обстрелов с применением ствольной и реактивной артиллерии. В районе непосредственно Бахмута было зафиксировано 20 обстрелов и 23 боестолкновения, добавил он.

По словам спикера, ситуация в районе Бахмута "абсолютно контролируемая", противник по-прежнему не может прорвать украинскую оборону.

На купянско-лиманском направлении, как сообщил Череватый, за сутки произошло 347 обстрелов.

"Это направление – рекордсмен по использованию врагом артиллерийских и реактивных систем залпового огня. Произошло пять боестолкновений. 35 врагов убиты, 55 ранены", – сказал он. Спикер добавил, что на этом направлении также подбиты два вражеских танка Т-72 и два БМП-2.

Череватый отметил, что на купянско-лиманском направлении задействовано больше регулярных вооруженных сил врага, чем под Бахмутом. Там воюют российские воздушно-десантные войска, механизированные, танковые соединения, оккупанты пытаются на этом участке фронта использовать больше бронетехники. В том числе зафиксировано использование самого нового российского танка Т-90.

"В одни из предыдущих суток было уничтожено пять таких танков", – сказал спикер.