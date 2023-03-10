Пригожин заявил, что его отключили от спецсвязи и заблокировали спецпропуска, чтобы он не мог просить боеприпасы для ЧВК "Вагнер"

Он заявил, что в последнее время у ЧВК "Вагнер" с боеприпасами ситуация не улучшилась.

"Для того, чтобы я перестал просить боеприпасы, мне отключили все телефоны специальной связи во всех офисах и подразделениях, а также заблокировали все пропуска в ведомства, ответственные за принятие решений, не буду их называть, чтобы дискредитировать", – заявил Пригожин.

Основатель ЧВК "Вагнер" также заявил, что теперь имеет возможность просить дополнительные поставки снарядов только через СМИ, что, собственно, и планирует делать. При этом он подчеркнул, что "не так все плохо", и выразил благодарность неким российским "промышленникам", которые эти снаряды "клепают", назвав их "красавчиками".