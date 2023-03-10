Пригожин заявил, что его отключили от спецсвязи и заблокировали спецпропуска, чтобы он не мог просить боеприпасы для ЧВК "Вагнер"

Он заявил, что в последнее время у ЧВК "Вагнер" с боеприпасами ситуация не улучшилась.
"Для того, чтобы я перестал просить боеприпасы, мне отключили все телефоны специальной связи во всех офисах и подразделениях, а также заблокировали все пропуска в ведомства, ответственные за принятие решений, не буду их называть, чтобы дискредитировать", – заявил Пригожин.
Основатель ЧВК "Вагнер" также заявил, что теперь имеет возможность просить дополнительные поставки снарядов только через СМИ, что, собственно, и планирует делать. При этом он подчеркнул, что "не так все плохо", и выразил благодарность неким российским "промышленникам", которые эти снаряды "клепают", назвав их "красавчиками".
16 февраля боевики ЧВК "Вагнер" опубликовали видео, в котором также заявляли, что они "полностью отрезаны от поставок боеприпасов". По словам вагнеровцев, им не хватает боеприпасов для гаубиц, противотанковых пушек, танков и минометов.
Сам Пригожин 21 февраля обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ, командующего группировкой российских войск в Украине генерала Валерия Герасимова в сознательном уничтожении ЧВК "Вагнер", приравняв их действия к "измене родине". Ответ минобороны РФ, которое отвергает обвинения, он назвал "плевком в сторону ЧВК "Вагнер".
26 февраля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что "Вагнер" несет большие потери под Бахмутом. В районе оккупированной Горловки Донецкой области только за один день были собраны около 200 тел наемников.
6 марта Пригожин через пресс-службу сообщил, что ВСУ создали силы, чтобы разблокировать Бахмут. Он отметил, что ЧВК не заблокирует Бахмут, если ей не дадут боеприпасов, подкрепления и не прикроют фланги. "Если нет, то всем придет п…здец", – спрогнозировал он.
На видео, опубликованном 5 марта, Пригожин высказал мнение, что если наемникам ЧВК "Вагнер" придется отступить от Бахмута, то ВСУ смогут выйти к границам РФ, а "может быть, и дальше". "Весь фронт посыплется", – считает создатель ЧВК. По его словам, вопрос со "снарядным голодом" у вагнеровцев так и не решился.
В атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей, написал в оперативном анализе 6 марта американский Институт исследования войны (ISW).