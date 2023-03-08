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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Информация о визите Шойгу в Мариуполь – ответ на визит Пригожина на передовую – британская разведка.

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6 марта минобороны РФ сообщило, что Шойгу побывал во временно оккупированном Россией Мариуполе
6 марта минобороны РФ сообщило, что Шойгу побывал во временно оккупированном Россией Мариуполе
Фото: EPA

Информация минобороны РФ о визите министра обороны России на территорию боевых действий в Украине стала ответом на поездку создателя российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на передовую. Об этом говорится в сообщении минобороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку, опубликованном 8 марта.

"Возможно, что частично это было ответом на недавние кадры, на которых владелец группы "Вагнер" Пригожин посещает своих бойцов на передовой. "Вагнер" находится в конфликте с министерством обороны России, и Шойгу, вероятно, болезненно относится к сравнению с Пригожиным", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что единственным российским полевым командиром, который попал на видео с Шойгу, стал генерал-полковник Рустам Мурадов. Именно Мурадов отвечает за сектор Угледара, где за последние три месяца провалились несколько штурмов, добавили в разведке.

В министерстве обороны Великобритании считают, что до недавнего времени российское командование, вероятно, рассматривало прорыв в районе Угледара как ключевой способ достижения оперативно-значимого прорыва на линии фронта Украины. Теперь российское командование столкнулось с дилеммой: начать еще один штурм Угледара или поддержать  бои в районе Бахмута и Кременной, сообщили разведчики. 

Контекст:

4 марта пресс-служба минобороны РФ заявляла, что российский министр проинспектировал российскую группировку войск "Восток" на южно-донецком направлении. 5 марта в минобороны РФ уверяли, что Шойгу в штабе "спецоперации" провел совещание с командующими группировок войск в зоне боевых действий в Украине. 6 марта ведомство сообщило, что Шойгу побывал во временно оккупированном Россией Мариуполе Донецкой области.

Ранее, 3 марта пресс-служба Пригожина опубликовала в Telegram видеообращение Пригожина к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем создатель ЧВК "Вагнер" утверждает, что Бахмут Донецкой области якобы "практически окружен" его наемниками и "клещи сжимаются". Кроме того, Пригожин заявил, что в рядах ВСУ против ЧВК "Вагнер" под Бахмутом воюют якобы "старики и дети".

Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций ВСУ, проведя анализ местности, на фоне которой создатель ЧВК "Вагнер" записал видео, пришел к выводу, что Пригожин находился не в Бахмуте, а в селе Парасковиевка, в семи километрах от города. 

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Мариуполь, Сергей Шойгу, разведка, ВСУ, война России против Украины, минобороны РФ, ЧВК Вагнер, Бахмут, Угледар, Евгений Пригожин
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