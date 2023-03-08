Информация о визите Шойгу в Мариуполь – ответ на визит Пригожина на передовую – британская разведка.

"Возможно, что частично это было ответом на недавние кадры, на которых владелец группы "Вагнер" Пригожин посещает своих бойцов на передовой. "Вагнер" находится в конфликте с министерством обороны России, и Шойгу, вероятно, болезненно относится к сравнению с Пригожиным", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что единственным российским полевым командиром, который попал на видео с Шойгу, стал генерал-полковник Рустам Мурадов. Именно Мурадов отвечает за сектор Угледара, где за последние три месяца провалились несколько штурмов, добавили в разведке.

В министерстве обороны Великобритании считают, что до недавнего времени российское командование, вероятно, рассматривало прорыв в районе Угледара как ключевой способ достижения оперативно-значимого прорыва на линии фронта Украины. Теперь российское командование столкнулось с дилеммой: начать еще один штурм Угледара или поддержать бои в районе Бахмута и Кременной, сообщили разведчики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 March 2023



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/VtkeZyXoj1 — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 8, 2023