Информация о визите Шойгу в Мариуполь – ответ на визит Пригожина на передовую – британская разведка.

"Возможно, что частично это было ответом на недавние кадры, на которых владелец группы "Вагнер" Пригожин посещает своих бойцов на передовой. "Вагнер" находится в конфликте с министерством обороны России, и Шойгу, вероятно, болезненно относится к сравнению с Пригожиным", – сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что единственным российским полевым командиром, который попал на видео с Шойгу, стал генерал-полковник Рустам Мурадов. Именно Мурадов отвечает за сектор Угледара, где за последние три месяца провалились несколько штурмов, добавили в разведке.
В министерстве обороны Великобритании считают, что до недавнего времени российское командование, вероятно, рассматривало прорыв в районе Угледара как ключевой способ достижения оперативно-значимого прорыва на линии фронта Украины. Теперь российское командование столкнулось с дилеммой: начать еще один штурм Угледара или поддержать бои в районе Бахмута и Кременной, сообщили разведчики.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 March 2023— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 8, 2023
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4 марта пресс-служба минобороны РФ заявляла, что российский министр проинспектировал российскую группировку войск "Восток" на южно-донецком направлении. 5 марта в минобороны РФ уверяли, что Шойгу в штабе "спецоперации" провел совещание с командующими группировок войск в зоне боевых действий в Украине. 6 марта ведомство сообщило, что Шойгу побывал во временно оккупированном Россией Мариуполе Донецкой области.
Ранее, 3 марта пресс-служба Пригожина опубликовала в Telegram видеообращение Пригожина к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем создатель ЧВК "Вагнер" утверждает, что Бахмут Донецкой области якобы "практически окружен" его наемниками и "клещи сжимаются". Кроме того, Пригожин заявил, что в рядах ВСУ против ЧВК "Вагнер" под Бахмутом воюют якобы "старики и дети".
Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций ВСУ, проведя анализ местности, на фоне которой создатель ЧВК "Вагнер" записал видео, пришел к выводу, что Пригожин находился не в Бахмуте, а в селе Парасковиевка, в семи километрах от города.