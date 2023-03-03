Пригожин, снова записавший видео для Зеленского, имитирует пребывание в Бахмуте, но это фейк – ЦНС

"Евгений Пригожин записал видео, где он якобы утверждает об окружении Бахмута, но само видео записано даже не на окраине города, поскольку туда его не пускает его охрана", – сказано в сообщении.
Проведя анализ местности, на фоне которой создатель ЧВК "Вагнер" записал видео, в ЦНС пришли к выводу, что Пригожин находится не в Бахмуте, а в селе Парасковиевка, в семи километрах от города. О якобы захвате Парасковиевки вагнеровцы заявляли 20 февраля.
"Видео провокационное и является частью дезинформационной кампании против населения Украины с целью распространения панических настроений и провоцирования высшего военного и политического руководства", – заявили в Центре нацсопротивления.
3 марта пресс-служба Пригожина опубликовала в Telegram видеообращение Пригожина к Зеленскому. В нем создатель ЧВК "Вагнер" утверждает, что Бахмут якобы "практически окружен" его наемниками и "клещи сжимаются". Кроме того, Пригожин заявил, что в рядах ВСУ против ЧВК "Вагнер" под Бахмутом воюют якобы "старики и дети". Он предъявил якобы украинских пленных, призвавших президента Украины вывести ВСУ из города.
В Центре нацсопротивления отмечают, что Пригожин не в первый раз имитирует пребывание на передовой, на самом деле находясь в тылу. Так, в январе 2023 года он выдал фото из пещеры у Владимировки Донецкой области за соляные шахты Соледара Донецкой области, где тогда продолжались бои.
До этого Пригожин однажды, как он сам утверждает, уже искал встречи с Зеленским в районе Бахмута. Узнав в декабре 2022 года о визите президента Украины на позиции ВСУ в городе, создатель ЧВК "Вагнер", по его словам, "рванул в сторону Бахмута" и оставил в соцсетях сообщение украинскому лидеру с предложением встретиться и "заодно определить, где там чье". Расследователи тогда также усомнились, что видео с Пригожиным могло быть снято под Бахмутом.
Также Пригожин, сидя в кабине бомбардировщика, вызывал Зеленского на воздушную дуэль. Вскоре этот самолет был сбит украинскими защитниками в районе Бахмута.
"В общем, российское командование избегает посещения передовой и поэтому не владеет общей картинкой. Вместо этого такие военачальники, как Евгений Пригожин, не считаются с потерями", – подытожили в ЦНС.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле и продолжаются уже семь месяцев, сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении, говорили в Генштабе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов 22 февраля. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.
Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля.
Украинское военное командование не принимало решения об отводе войск из Бахмута, заявил 1 марта спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.
В боях под Бахмутом российские оккупанты теряют в семь раз больше военнослужащих, чем украинские защитники, рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.