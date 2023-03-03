Пригожин, снова записавший видео для Зеленского, имитирует пребывание в Бахмуте, но это фейк – ЦНС

Пригожин записал видео не в Бахмуте, а в селе Парасковиевка, выяснили в ЦНС Скриншот: sprotyv.mod.gov.ua

"Евгений Пригожин записал видео, где он якобы утверждает об окружении Бахмута, но само видео записано даже не на окраине города, поскольку туда его не пускает его охрана", – сказано в сообщении.

Проведя анализ местности, на фоне которой создатель ЧВК "Вагнер" записал видео, в ЦНС пришли к выводу, что Пригожин находится не в Бахмуте, а в селе Парасковиевка, в семи километрах от города. О якобы захвате Парасковиевки вагнеровцы заявляли 20 февраля.

"Видео провокационное и является частью дезинформационной кампании против населения Украины с целью распространения панических настроений и провоцирования высшего военного и политического руководства", – заявили в Центре нацсопротивления.

3 марта пресс-служба Пригожина опубликовала в Telegram видеообращение Пригожина к Зеленскому. В нем создатель ЧВК "Вагнер" утверждает, что Бахмут якобы "практически окружен" его наемниками и "клещи сжимаются". Кроме того, Пригожин заявил, что в рядах ВСУ против ЧВК "Вагнер" под Бахмутом воюют якобы "старики и дети". Он предъявил якобы украинских пленных, призвавших президента Украины вывести ВСУ из города.

В Центре нацсопротивления отмечают, что Пригожин не в первый раз имитирует пребывание на передовой, на самом деле находясь в тылу. Так, в январе 2023 года он выдал фото из пещеры у Владимировки Донецкой области за соляные шахты Соледара Донецкой области, где тогда продолжались бои.

До этого Пригожин однажды, как он сам утверждает, уже искал встречи с Зеленским в районе Бахмута. Узнав в декабре 2022 года о визите президента Украины на позиции ВСУ в городе, создатель ЧВК "Вагнер", по его словам, "рванул в сторону Бахмута" и оставил в соцсетях сообщение украинскому лидеру с предложением встретиться и "заодно определить, где там чье". Расследователи тогда также усомнились, что видео с Пригожиным могло быть снято под Бахмутом.

Также Пригожин, сидя в кабине бомбардировщика, вызывал Зеленского на воздушную дуэль. Вскоре этот самолет был сбит украинскими защитниками в районе Бахмута.

"В общем, российское командование избегает посещения передовой и поэтому не владеет общей картинкой. Вместо этого такие военачальники, как Евгений Пригожин, не считаются с потерями", – подытожили в ЦНС.