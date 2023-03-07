"Смелости хватило только до знака в город". Минобороны РФ заявило о том, что Шойгу прилетал в Мариуполь. Украинские партизаны рассказали детали

Шойгу, по данным мариупольского сопротивления, добрался только до знака, обозначающего въезд в Мариуполь Фото: EPA

В военном ведомстве страны-оккупанта уверяют, что Шойгу в Мариуполе якобы проинспектировал несколько строительных площадок, озаботившись "восстановлением инфраструктуры Донбасса", и "заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода", по которому, как планируют захватчики, будет подаваться на временно оккупированный украинский Донбасс вода из реки Дон в Ростовской области РФ.

Согласно сообщениям минобороны РФ, к этому моменту Шойгу уже третий день подряд якобы находился "в зоне проведения спецоперации", то есть на территории временно оккупированного Россией украинского Донбасса. Так, 4 марта пресс-служба военного ведомства государства-агрессора заявляла, что российский министр проинспектировал российскую группировку войск "Восток" на южно-донецком направлении.

Утверждается, что Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и других офицеров, а также вручил награды российским оккупантам.

5 марта в минобороны РФ уверяли, что Шойгу в штабе "спецоперации" провел совещание с командующими группировок войск в зоне боевых действий в Украине.

В свою очередь, Telegram-канал мариупольских партизан "Маріуполь. Спротив" 6 марта проинформировал, что Шойгу посещал Мариуполь еще 3 марта, а российские источники сообщили об этом с трехдневным опозданием.

"Для понимания. Шойгу был в Мариуполе 3 марта. Маршрут: аэропорт Мариуполь – "Невский" – и быстро обратно. То есть де-факто смелости хватило только до знака [въезда] в город. Паблики русские написали только сегодня. Такая "смелость и честность", – сказано в сообщении.

Представители украинского сопротивления отмечают, что в пятницу, 3 марта, зафиксировали вертолет министра обороны РФ в небе над Мариуполем.