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"Смелости хватило только до знака в город". Минобороны РФ заявило о том, что Шойгу прилетал в Мариуполь. Украинские партизаны рассказали детали

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Шойгу, по данным мариупольского сопротивления, добрался только до знака, обозначающего въезд в Мариуполь
Шойгу, по данным мариупольского сопротивления, добрался только до знака, обозначающего въезд в Мариуполь
Фото: EPA

Пресс-служба минобороны РФ 6 марта в Telegram сообщила о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал во временно оккупированном Россией Мариуполе Донецкой области.

В военном ведомстве страны-оккупанта уверяют, что Шойгу в Мариуполе якобы проинспектировал несколько строительных площадок, озаботившись "восстановлением инфраструктуры Донбасса", и "заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода", по которому, как планируют захватчики, будет подаваться на временно оккупированный украинский Донбасс вода из реки Дон в Ростовской области РФ.

Согласно сообщениям минобороны РФ, к этому моменту Шойгу уже третий день подряд якобы находился "в зоне проведения спецоперации", то есть на территории временно оккупированного Россией украинского Донбасса. Так, 4 марта пресс-служба военного ведомства государства-агрессора заявляла, что российский министр проинспектировал российскую группировку войск "Восток" на южно-донецком направлении.

Утверждается, что Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и других офицеров, а также вручил награды российским оккупантам.

5 марта в минобороны РФ уверяли, что Шойгу в штабе "спецоперации" провел совещание с командующими группировок войск в зоне боевых действий в Украине.

В свою очередь, Telegram-канал мариупольских партизан "Маріуполь. Спротив" 6 марта проинформировал, что Шойгу посещал Мариуполь еще 3 марта, а российские источники сообщили об этом с трехдневным опозданием.

"Для понимания. Шойгу был в Мариуполе 3 марта. Маршрут: аэропорт Мариуполь – "Невский" – и быстро обратно. То есть де-факто смелости хватило только до знака [въезда] в город. Паблики русские написали только сегодня. Такая "смелость и честность", – сказано в сообщении.

Представители украинского сопротивления отмечают, что в пятницу, 3 марта, зафиксировали вертолет министра обороны РФ в небе над Мариуполем.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области. В феврале, по данным Андрющенко, переброска техники и живой силы продолжилась, в частности в город ввели дополнительные подразделения кадыровцев.

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