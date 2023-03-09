У оккупантов нет боевой мощи, чтобы прорваться дальше за Бахмут даже в случае захвата города – ISW

Оккупанты разрушают Бахмут, но пока не способны его полностью захватить, не говоря уже о том, чтобы продвинуться дальше, констатируют в ISW Фото: EPA

"ISW не выявил никаких признаков того, что российские военные имеют хорошо оснащенный и подготовленный резерв для продвижения за пределы Бахмута. Большинство наблюдаемых российских подразделений на Донбассе уже ведут наступательные операции, в том числе российские воздушно-десантные подразделения, что присоединились к российскому наступлению в Бахмуте в январе 2023 года", – заявили аналитики.

В ISW полагают, что вероятный захват Бахмута станет кульминацией наступления россиян в этом направлении и оно после этого завершится.

"ISW продолжает считать, что российское наступление на востоке Украины вскоре завершится, если российские войска захватят Бахмут. поскольку у российских вооруженных сил нет боевой мощи или подкреплений, необходимых для прорыва под Бахмутом. Маловероятно, что российские войска быстро прорвутся за Бахмут, если захватят город", – заявили эксперты.

Аналитики также обратили внимание на заявление владельца российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что российские войска 8 марта якобы захватили весь восточный Бахмут. Это утверждение, говорится в отчете, соответствует имеющимся у аналитиков "визуальным доказательствам". По оценкам ISW, по состоянию на 8 марта российские войска занимают не менее 50% Бахмута (ВСУ не публиковали официальных данных по этому поводу и не комментировали оценки ISW. – "ГОРДОН").

Аналитики предполагают, что российские войска, вероятно, усилят атаки на северо-западе и юго-западе Бахмута (к северу от Опытного и к югу от Ягодного, соответственно), чтобы обойти реку Бахмутка.