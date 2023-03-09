У оккупантов нет боевой мощи, чтобы прорваться дальше за Бахмут даже в случае захвата города – ISW

"ISW не выявил никаких признаков того, что российские военные имеют хорошо оснащенный и подготовленный резерв для продвижения за пределы Бахмута. Большинство наблюдаемых российских подразделений на Донбассе уже ведут наступательные операции, в том числе российские воздушно-десантные подразделения, что присоединились к российскому наступлению в Бахмуте в январе 2023 года", – заявили аналитики.
В ISW полагают, что вероятный захват Бахмута станет кульминацией наступления россиян в этом направлении и оно после этого завершится.
"ISW продолжает считать, что российское наступление на востоке Украины вскоре завершится, если российские войска захватят Бахмут. поскольку у российских вооруженных сил нет боевой мощи или подкреплений, необходимых для прорыва под Бахмутом. Маловероятно, что российские войска быстро прорвутся за Бахмут, если захватят город", – заявили эксперты.
Аналитики также обратили внимание на заявление владельца российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что российские войска 8 марта якобы захватили весь восточный Бахмут. Это утверждение, говорится в отчете, соответствует имеющимся у аналитиков "визуальным доказательствам". По оценкам ISW, по состоянию на 8 марта российские войска занимают не менее 50% Бахмута (ВСУ не публиковали официальных данных по этому поводу и не комментировали оценки ISW. – "ГОРДОН").
Аналитики предполагают, что российские войска, вероятно, усилят атаки на северо-западе и юго-западе Бахмута (к северу от Опытного и к югу от Ягодного, соответственно), чтобы обойти реку Бахмутка.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения.
6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего главком ВСУ Валерий Залужный и Сырский выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.
Не считаясь с потерями, оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и его окрестности, проинформировал Генштаб ВСУ утром 8 марта. Об окружении города речь не идет, отмечал секретарь СНБО Алексей Данилов 6 марта.
Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допустил 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, делая подобные заявления, вероятно, не берут в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.