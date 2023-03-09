Неудачи в Украине могут ослабить авторитет Путина внутри России. Но он считает, что война – лучший путь, даже если на нее "уйдут годы" – разведка США

Хейнс считает, что Путин, вероятно, спустя год после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, "хорошо понимает" пределы того, чего способны достичь его вооруженные силы.
Поэтому глава страны-оккупанта, похоже, пока сосредоточился на более скромных, краткосрочных военных целях в Украине, добавила она.
Хейнс назвала войну, развязанную Россией в Украине "изнурительной и затяжной", добавив, что, по оценкам американской разведки, в этом году Россия не сможет восстановить свою военную мощь до такого уровня, чтобы добиться крупных успехов в захвате территорий.
В результате российские силы могут полностью переключиться на удержание и защиту территорий, которые они сейчас оккупируют, подчеркнула она.
По словам директора Национальной разведки США, Россия несет большие потери на поле боя, в том числе в попытках оккупировать Бахмут Донецкой области, который, по оценке американской разведки, не имеет особого стратегического значения.
По мнению Хейнси, без проведения полной мобилизации в РФ и налаживания поставок боеприпасов, ситуация не изменится, и российскому президенту будет все труднее поддерживать текущий темп операций в Украине.
Несмотря на проблемы, Путин, скорее всего, считает, что время работает на него и что затягивание войны, включая возможные паузы в боевых действиях, может быть наилучшим вариантом для российского лидера, даже если это "займет годы", убеждена она.
Хейнс заявила, что Россия, вероятно, не стремится к конфликту с США и НАТО, но война против Украины несет "большой риск" того, что это может произойти. Она полагает, что существует "реальная возможность" того, что военные неудачи России в Украине нанесут ущерб авторитету Путина внутри страны, и это повысит вероятность эскалации.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.
Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в Главном управлении разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. Его руководитель Кирилл Буданов отмечал, что качество "большого наступления" России на востоке Украины такое, что не все его даже замечают. 23 февраля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов заявил, что планы оккупантов поменялись и теперь перед ними стоит задача захватить Луганскую и Донецкую области к лету.
В начале января 2023 года начальник ГУР МО заявлял, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
По мнению Буданова, Россия не готова к длительным боевым действиям – ее ресурсы достаточно ограничены.