Неудачи в Украине могут ослабить авторитет Путина внутри России. Но он считает, что война – лучший путь, даже если на нее "уйдут годы" – разведка США

По мнению Хейнс, Путин спустя год войны, развязанной им в Украине, понимает, что возможности российских сил ограничены Фото: EPA

Хейнс считает, что Путин, вероятно, спустя год после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, "хорошо понимает" пределы того, чего способны достичь его вооруженные силы.

Поэтому глава страны-оккупанта, похоже, пока сосредоточился на более скромных, краткосрочных военных целях в Украине, добавила она.

Хейнс назвала войну, развязанную Россией в Украине "изнурительной и затяжной", добавив, что, по оценкам американской разведки, в этом году Россия не сможет восстановить свою военную мощь до такого уровня, чтобы добиться крупных успехов в захвате территорий.

В результате российские силы могут полностью переключиться на удержание и защиту территорий, которые они сейчас оккупируют, подчеркнула она.

По словам директора Национальной разведки США, Россия несет большие потери на поле боя, в том числе в попытках оккупировать Бахмут Донецкой области, который, по оценке американской разведки, не имеет особого стратегического значения.

По мнению Хейнси, без проведения полной мобилизации в РФ и налаживания поставок боеприпасов, ситуация не изменится, и российскому президенту будет все труднее поддерживать текущий темп операций в Украине.

Несмотря на проблемы, Путин, скорее всего, считает, что время работает на него и что затягивание войны, включая возможные паузы в боевых действиях, может быть наилучшим вариантом для российского лидера, даже если это "займет годы", убеждена она.

Хейнс заявила, что Россия, вероятно, не стремится к конфликту с США и НАТО, но война против Украины несет "большой риск" того, что это может произойти. Она полагает, что существует "реальная возможность" того, что военные неудачи России в Украине нанесут ущерб авторитету Путина внутри страны, и это повысит вероятность эскалации.