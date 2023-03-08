ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Панин: Я задавался вопросом: как Путину живется? У меня слезы, когда я включаюсь во все это. Десятки тысяч людей умирают, а ему ссы в глаза – божья роса

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Панин не понимает, как Путин может спокойно жить, когда из-за него умирают тысячи людей
Панин не понимает, как Путин может спокойно жить, когда из-за него умирают тысячи людей
Фото: EPA

Российский актер Алексей Панин, который в последние годы живет в Испании и неоднократно выступал в поддержку Украины, в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман признался, что не представляет, как и о чем говорить с президентом России Владимиром Путиным, если они окажутся наедине.

"Если смоделировать такую ситуацию: нету войны, у меня уже свое мнение, я уже все понимаю, я в России, и меня опять выдвигают на государственную премию, и я вынужден идти в Кремль. Для меня два пути: либо я туда не иду и отказываюсь от государственной премии, либо я иду в Кремль с загипсованной рукой, получаю эту премию, но не жму ему [Путину] руку. Вот так, образно. Но руку я жать бы не стал. Если бы мне приспичило оказаться в Кремле", – поделился Панин.

Бацман предложила представить более простую, по ее мнению, ситуацию.

"Вот все как сейчас: идет война, все происходит, а ты с ним оказываешься где-то в одном помещении: просто в одной комнате", – предположила она.

Актер возразил, что такую ситуацию смоделировать невозможно.

"Если пытаться моделировать ситуацию, что мы с ним оказались вдвоем в купе, рядом... И дверь закрыта. Ну где-то в закрытом помещении мы вынуждены находиться вместе. Наверное, я бы стал задавать вопрос? "На хера? Что с вами?" – предположил он.

Сложнее Панину, по его словам, представить общение с Путиным в помещении вместе с другими людьми.

"Понимаешь, гавкать на него, как собака, и чего-то, там, ему пытаться донести, плевать в него и кидаться... Смысл? Ему абсолютно наплевать, что я: какой-то Панин или кто угодно – буду на него гавкать. По-моему, у него нет ни стыда, ни совести, ни каких-либо угрызений. Ему на это наплевать. Поэтому я могу сказать одно, что мне в голову приходит. Самое правильное было бы вместе с людьми, которые находились бы в этом помещении, просто встать и выйти", – полагает актер..

Панин считает, что Путина ничем пронять невозможно. Он вспомнил украинский митинг, в котором принимал участие год назад.

"Все на эмоциях, многие украинцы кричали: "Будь ты проклят! Сдохни!" Я все понимаю, что происходит внутри у людей, но ему [Путину] по барабану", – пояснил он.

Актер не понимает, как президент РФ может спокойно жить, когда из-за него умирают тысячи людей. 

"Как раз когда ты меня спрашиваешь про Путина: что бы я сделал, если бы я его встретил... Я задавал себе вопрос: как, бл...дь, ему живется? Вот если у меня слезы, я включаюсь в это все, а вот человек живет, десятки тысяч людей умирают, а ему ссы в глаза – божья роса", – заключил Панин.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По состоянию на 27 февраля 2023 года Офис генерального прокурора Украины зафиксировал 71 649 преступлений агрессии и военных преступлений с начала вторжения РФ.

Во Всемирном докладе – 2023 от международной правозащитной организации Human Rights Watch, опубликованном 12 января, говорится, что война в Украине принесла катастрофические последствия для гражданского населения. "На протяжении всей войны российские войска совершали ужасные преступления в Украине с бессовестным пренебрежением к жизни мирных жителей", – сказала Юлия Горбунова, старший исследователь Human Rights Watch по Украине.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, по данным ООН на 5 февраля 2023 года, зафиксировано 18 817 жертв среди гражданского населения в Украине. Из них 7155 убитых и 11 662 раненых.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Алексей Панин, Алеся Бацман, жертвы, страна-агрессор, российская агрессия, украинцы, актер, война России против Украины, интервью, погибшие, российские оккупанты, военное преступление, убитые
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