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Панин: Я рад, что уехал из России. Не хочу жить в России ни с Путиным, ни без Путина

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Панин: Я рад, что свободен
Панин: Я рад, что свободен
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман живущий в Испании российский актер Алексей Панин заявил, что не жалеет, что уехал из России.

"Конечно, я не жалею, что я уехал из России. Я рад, что я уехал из России. [...] Я говорил о том, что я не хочу жить в России ни с [президентом РФ Владимиром] Путиным, ни без Путина. И я свой выбор сделал давно", – сказал он.

Актер отметил, что недвижимость, которую он оставил в РФ, – "не такая уж и дорогая".

"А что касается карьеры. [...] Мне гайки [закручивали], еще живя в России. То есть я прилетал в Россию до начала войны на съемки, что-то зарабатывал, что-то делал – и возвращался в Испанию. Но уже той работы, того объема работы, который у меня был раньше,  не было. И когда началась [полномасштабная] война, у меня как раз должны были быть съемки. 28-го [февраля 2022 года] я должен был лететь в Москву. 24-го началась война", – объяснил Панин.

По его словам, он "уже 24-го [февраля] понимал, что теперь уже дорога [в РФ] закрыта навсегда".

"Ну, я сделал свой выбор. Я мог, наверное, промолчать, но я сделал свой выбор. Я сейчас не хочу из себя делать какого-то героя, что вот я не промолчал... Я сам бы не смог с этим жить. Я рад, что мой ребенок живет в свободной стране. Я рад, что мой ребенок не ходит в школу, [куда] приходит [поддержавший агрессию против Украины российский актер Иван] Охлобыстин и несет какую-то ересь. Я рад, что мой ребенок может думать открыто, мыслить и не бояться, что завтра его выгонят из школы, а папу закроют", – подчеркнул Панин.

Он отметил, что теперь у него нет тех заработков, которые были раньше, но "все сыты, здоровы, не голодают".

"Ничего, как-нибудь потихонечку вырулим. Я рад, что я свободен", – заявил российский актер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но так и не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – "Звезда" и "Жмурки", а также сериал "Солдаты".

Актер ранее выступал в поддержку аннексии Крыма Россией. В январе 2015 года стало известно, что Служба безопасности Украины открыла в отношении Панина уголовное производство за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение территории или государственной границы Украины. В Украине он внесен в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу нацбезопасности страны, ему запрещен въезд на территорию Украины.

В начале 2019 года актер сказал, что Россия – "это грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя и в которой никогда ничего не изменится".

В январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в 2020 году актер сказал, что раньше верил в российскую пропаганду, поэтому делал такие заявления об Украине. "Потом мне немножко открыли глаза. Мне стыдно, что я сказал по поводу Крыма... Я верил, что действительно Крым проголосовал и был честный референдум. Я сейчас понимаю, что это неправда", – заявил тогда Панин.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Испания, недвижимость, война, Алексей Панин, Алеся Бацман, карьера, актер, работа, ребенок
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