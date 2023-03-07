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07 марта, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Панин: Кто во время войны меня разочаровал? Охлобыстин, Сукачев и Галанин

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Панин признался, что ранее "рвал тельняшку" за Охлобыстина
Панин признался, что ранее "рвал тельняшку" за Охлобыстина
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский актер Алексей Панин, который в последние годы живет в Испании и неоднократно выступал в поддержку Украины, в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, кто из российских артистов разочаровал его после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам Панина, в число тех, кем он раньше восхищался, а теперь разочарован, вошли поддерживающие российского диктатора Владимира Путина российский актер Иван Охлобыстин и музыканты Сергей Галанин и Гарик Сукачев.

"Ты меня спросила, кто меня разочаровал [во время войны]. Ты знаешь, я всегда рвал тельняшку на груди за Охлобыстина. Всегда считал его очень талантливым, очень творческим. Сукачев разочаровал, Галанин разочаровал. Вот кто разочаровал! Люди, которые из их компании. И Охлобыстин. Я всегда за него рвал тельняшку, считал его... Знаешь, зритель Охлобыстина по "Интернам" знает, а Охлобыстин – это не "Интерны". Охлобыстин – талантливый сценарист, творческий человек", – заявил актер.

По словам Панина, Галанина и Сукачева ранее он считал авторитетными людьми.

"Я в присутствии Гарика хотел молчать. Мне не хотелось вставлять свои какие-то две копейки. Вот они разочаровали", –  добавил Панин. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Сукачев, Галанин и Охлобыстин внесены в базу сайта "Миротворец". Они публично поддержали политику Путина и полномасштабное вторжение РФ в Украину. 

Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но так и не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – "Звезда" и "Жмурки", а также сериал "Солдаты".

Актер ранее выступал в поддержку аннексии Крыма Россией. В январе 2015 года стало известно, что Служба безопасности Украины открыла в отношении Панина уголовное производство за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение территории или государственной границы Украины. В Украине он внесен в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу нацбезопасности страны, ему запрещен въезд на территорию Украины.

В начале 2019 года актер сказал, что Россия – "это грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя и в которой никогда ничего не изменится".

В январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.


Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Иван Охлобыстин, Алексей Панин, Гарик Сукачев, война России против Украины
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