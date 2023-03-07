  Панин: Кто во время войны меня разочаровал? Охлобыстин, Сукачев и Галанин

По словам Панина, в число тех, кем он раньше восхищался, а теперь разочарован, вошли поддерживающие российского диктатора Владимира Путина российский актер Иван Охлобыстин и музыканты Сергей Галанин и Гарик Сукачев.
"Ты меня спросила, кто меня разочаровал [во время войны]. Ты знаешь, я всегда рвал тельняшку на груди за Охлобыстина. Всегда считал его очень талантливым, очень творческим. Сукачев разочаровал, Галанин разочаровал. Вот кто разочаровал! Люди, которые из их компании. И Охлобыстин. Я всегда за него рвал тельняшку, считал его... Знаешь, зритель Охлобыстина по "Интернам" знает, а Охлобыстин – это не "Интерны". Охлобыстин – талантливый сценарист, творческий человек", – заявил актер.
По словам Панина, Галанина и Сукачева ранее он считал авторитетными людьми.
"Я в присутствии Гарика хотел молчать. Мне не хотелось вставлять свои какие-то две копейки. Вот они разочаровали", – добавил Панин.
Сукачев, Галанин и Охлобыстин внесены в базу сайта "Миротворец". Они публично поддержали политику Путина и полномасштабное вторжение РФ в Украину.
Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но так и не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – "Звезда" и "Жмурки", а также сериал "Солдаты".
Актер ранее выступал в поддержку аннексии Крыма Россией. В январе 2015 года стало известно, что Служба безопасности Украины открыла в отношении Панина уголовное производство за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение территории или государственной границы Украины. В Украине он внесен в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу нацбезопасности страны, ему запрещен въезд на территорию Украины.
В начале 2019 года актер сказал, что Россия – "это грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя и в которой никогда ничего не изменится".
В январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.