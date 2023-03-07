  Панин: Кто во время войны меня разочаровал? Охлобыстин, Сукачев и Галанин

По словам Панина, в число тех, кем он раньше восхищался, а теперь разочарован, вошли поддерживающие российского диктатора Владимира Путина российский актер Иван Охлобыстин и музыканты Сергей Галанин и Гарик Сукачев.

"Ты меня спросила, кто меня разочаровал [во время войны]. Ты знаешь, я всегда рвал тельняшку на груди за Охлобыстина. Всегда считал его очень талантливым, очень творческим. Сукачев разочаровал, Галанин разочаровал. Вот кто разочаровал! Люди, которые из их компании. И Охлобыстин. Я всегда за него рвал тельняшку, считал его... Знаешь, зритель Охлобыстина по "Интернам" знает, а Охлобыстин – это не "Интерны". Охлобыстин – талантливый сценарист, творческий человек", – заявил актер.

По словам Панина, Галанина и Сукачева ранее он считал авторитетными людьми.