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06 марта, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть

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Панин о Миронове: Он тихо-тихо сливается
Панин о Миронове: Он тихо-тихо сливается
Фото: kino-teatr.ru

Российский актер Алексей Панин в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман назвал своего российского коллегу Евгения Миронова, который поддерживает действия российского диктатора Владимира Путина, заложником "определенных обстоятельств".

"Женя Миронов – он, мне кажется, очень умный человек. Он заложник определенных обстоятельств. Может это его оправдывать? Не знаю. Но мне кажется, это не оправдание. Опять-таки, я не знаю, за какие рычаги российская власть дергает, чтобы управлять каждым конкретным человеком, – заявил Панин. – Я не хочу сейчас залезать в постель к Жене Миронову, но мы же не знаем, каким компроматом обладает [российская власть]. Но если мы в актерских кругах все знаем, то, я думаю, уж как-то российская власть тем более это знает". 

По словам Панина, в первые дни полномасштабного вторжения он созвонился с Мироновым.

"Мы же с ним снимались, то есть как бы я могу ему позвонить. И я с каким-то таким, пионерским задором попытался к нему подойти: "Женя, все будет нормально". А оказалось, что на той стороне стена. Он ничего не комментирует, и я понимаю, что он как будто... Стена. Ему абсолютно все равно, что я говорю о том, что там. Он не поддерживает это. Просто тихо-тихо сливается", – сказал Панин. 
ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / Facebook
Контекст:

Миронов принимал участие в пропагандистских концертах в поддержку Путина. Артист находится в базе сайта "Миротворец" за оправдание полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Миронов никогда не был женат. В 2019 году российские СМИ писали, что у него есть сын, которого актеру родила суррогатная мать.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Алексей Панин, Мария Путина, война России против Украины, Евгений Миронов
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