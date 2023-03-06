  Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть

"Женя Миронов – он, мне кажется, очень умный человек. Он заложник определенных обстоятельств. Может это его оправдывать? Не знаю. Но мне кажется, это не оправдание. Опять-таки, я не знаю, за какие рычаги российская власть дергает, чтобы управлять каждым конкретным человеком, – заявил Панин. – Я не хочу сейчас залезать в постель к Жене Миронову, но мы же не знаем, каким компроматом обладает [российская власть]. Но если мы в актерских кругах все знаем, то, я думаю, уж как-то российская власть тем более это знает".
По словам Панина, в первые дни полномасштабного вторжения он созвонился с Мироновым.
Миронов принимал участие в пропагандистских концертах в поддержку Путина. Артист находится в базе сайта "Миротворец" за оправдание полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Миронов никогда не был женат. В 2019 году российские СМИ писали, что у него есть сын, которого актеру родила суррогатная мать.