  Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть

"Женя Миронов – он, мне кажется, очень умный человек. Он заложник определенных обстоятельств. Может это его оправдывать? Не знаю. Но мне кажется, это не оправдание. Опять-таки, я не знаю, за какие рычаги российская власть дергает, чтобы управлять каждым конкретным человеком, – заявил Панин. – Я не хочу сейчас залезать в постель к Жене Миронову, но мы же не знаем, каким компроматом обладает [российская власть]. Но если мы в актерских кругах все знаем, то, я думаю, уж как-то российская власть тем более это знает".

По словам Панина, в первые дни полномасштабного вторжения он созвонился с Мироновым.

"Мы же с ним снимались, то есть как бы я могу ему позвонить. И я с каким-то таким, пионерским задором попытался к нему подойти: " Женя, все будет нормально". А оказалось, что на той стороне стена. Он ничего не комментирует, и я понимаю, что он как будто... Стена. Ему абсолютно все равно, что я говорю о том, что там. Он не поддерживает это. Просто тихо-тихо сливается", – сказал Панин.

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Видео: Алеся Бацман / Facebook