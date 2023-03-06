Панин: Такие люди, как Машков и Хабенский, связаны с Путиным. Они – одна команда

По словам Панина, Машков и Хабенский уже не могли "включить заднюю", когда Путин начал полномасштабное вторжение РФ в Украину, так как "повязаны с ним" Фото: ЕРА

"Мне кажется, что такие люди, как Машков, как, наверное, Хабенский, – они связаны с этой властью, с Путиным и с этой командой. Они давно уже, еще до начала войны, были с ними повязаны", – заявил Панин.

Он подчеркнул, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину эти артисты уже не могли "включить заднюю".

"Нет. Они уже – одна команда", – подчеркнул артист.

Он также упомянул в этом контексте российского актера Дмитрия Дюжева, который принимал участие в пропагандистских мероприятиях с участием Путина.

"Не хочу Диму обижать. Мы на разных сторонах баррикад. Дима всегда был... Не хочу материться. Дима всегда был [там, где] удобно. Дима всегда был таким человеком. Я наблюдал его очень часто. Я видел, как он ведет себя с [российским режиссером] Дмитрием Балабановым. Я видел, как он ведет себя с [поддерживающим путинский режим режиссером Никитой] Михалковым. Другого ожидать от Димы нельзя", – подчеркнул Панин.