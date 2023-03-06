Панин: Такие люди, как Машков и Хабенский, связаны с Путиным. Они – одна команда

"Мне кажется, что такие люди, как Машков, как, наверное, Хабенский, – они связаны с этой властью, с Путиным и с этой командой. Они давно уже, еще до начала войны, были с ними повязаны", – заявил Панин.
Он подчеркнул, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину эти артисты уже не могли "включить заднюю".
"Нет. Они уже – одна команда", – подчеркнул артист.
Он также упомянул в этом контексте российского актера Дмитрия Дюжева, который принимал участие в пропагандистских мероприятиях с участием Путина.
"Не хочу Диму обижать. Мы на разных сторонах баррикад. Дима всегда был... Не хочу материться. Дима всегда был [там, где] удобно. Дима всегда был таким человеком. Я наблюдал его очень часто. Я видел, как он ведет себя с [российским режиссером] Дмитрием Балабановым. Я видел, как он ведет себя с [поддерживающим путинский режим режиссером Никитой] Михалковым. Другого ожидать от Димы нельзя", – подчеркнул Панин.
Хабенский, Машков и Дюжев внесены в базу сайта "Миротворец". Они публично поддержали политику Путина и полномасштабное вторжение РФ в Украину.
Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но так и не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – "Звезда" и "Жмурки", а также сериал "Солдаты".
Актер ранее выступал в поддержку аннексии Крыма Россией. В январе 2015 года стало известно, что Служба безопасности Украины открыла в отношении Панина уголовное производство за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение территории или государственной границы Украины. В Украине он внесен в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу нацбезопасности страны, ему запрещен въезд на территорию Украины.
В начале 2019 года актер сказал, что Россия – "это грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя и в которой никогда ничего не изменится".
В январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.
В интервью Гордону в 2020 году актер сказал, что раньше верил в российскую пропаганду, поэтому делал такие заявления об Украине. "Потом мне немножко открыли глаза. Мне стыдно, что я сказал по поводу Крыма... Я верил, что действительно Крым проголосовал и был честный референдум. Я сейчас понимаю, что это неправда", – заявил тогда Панин.