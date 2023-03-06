Бульвар Шоубиз
 
06 марта, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Панин: Такие люди, как Машков и Хабенский, связаны с Путиным. Они – одна команда

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Панина, Машков и Хабенский уже не могли "включить заднюю", когда Путин начал полномасштабное вторжение РФ в Украину, так как "повязаны с ним"
По словам Панина, Машков и Хабенский уже не могли "включить заднюю", когда Путин начал полномасштабное вторжение РФ в Украину, так как "повязаны с ним"
Фото: ЕРА

Российские актеры Владимир Машков и Константин Хабенский были связаны с диктаторским режимом президента РФ Владимира Путина задолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал российский актер Алексей Панин, который в последние годы живет в Испании и неоднократно выступал в поддержку Украины.

"Мне кажется, что такие люди, как Машков, как, наверное, Хабенский, – они связаны с этой властью, с Путиным и с этой командой. Они давно уже, еще до начала войны, были с ними повязаны", – заявил Панин.

Он подчеркнул, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину эти артисты уже не могли "включить заднюю".

"Нет. Они уже – одна команда", – подчеркнул артист.

Он также упомянул в этом контексте российского актера Дмитрия Дюжева, который принимал участие в пропагандистских мероприятиях с участием Путина.

е хочу Диму обижать. Мы на разных сторонах баррикад. Дима всегда был... Не хочу материться. Дима всегда был [там, где] удобно. Дима всегда был таким человеком. Я наблюдал его очень часто. Я видел, как он ведет себя с [российским режиссером] Дмитрием Балабановым. Я видел, как он ведет себя с [поддерживающим путинский режим режиссером Никитой] Михалковым. Другого ожидать от Димы нельзя", – подчеркнул Панин.

Контекст:

Хабенский, Машков и Дюжев внесены в базу сайта "Миротворец". Они публично поддержали политику Путина и полномасштабное вторжение РФ в Украину. 

Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но так и не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – "Звезда" и "Жмурки", а также сериал "Солдаты".

Актер ранее выступал в поддержку аннексии Крыма Россией. В январе 2015 года стало известно, что Служба безопасности Украины открыла в отношении Панина уголовное производство за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение территории или государственной границы Украины. В Украине он внесен в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу нацбезопасности страны, ему запрещен въезд на территорию Украины.

В начале 2019 года актер сказал, что Россия – "это грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя и в которой никогда ничего не изменится".

В январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.

В интервью Гордону в 2020 году актер сказал, что раньше верил в российскую пропаганду, поэтому делал такие заявления об Украине. "Потом мне немножко открыли глаза. Мне стыдно, что я сказал по поводу Крыма... Я верил, что действительно Крым проголосовал и был честный референдум. Я сейчас понимаю, что это неправда", – заявил тогда Панин.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, Константин Хабенский, Алексей Панин, Дмитрий Дюжев, война России против Украины, Владимир Машков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет"
  Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет"
Дмитрий ГОРДОН
  Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит
  Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит
Алеся БАЦМАН
  Яценюк: Советники Путина – Гитлер, Хусейн, Милошевич, Чаушеску и Каддафи
  Яценюк: Советники Путина – Гитлер, Хусейн, Милошевич, Чаушеску и Каддафи
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стоя, сидя и лежа. Лопес снялась в рекламе белья цвета фуксия с белым кружевом стоимостью €52,8. Фото
Стоя, сидя и лежа. Лопес снялась в рекламе белья цвета фуксия с белым кружевом стоимостью €52,8. Фото
Галина ГРИШИНА
Друг Остапчука о романе ведущего с 22-летней журналисткой: Я знаком с новой избранницей. У Вовы хороший вкус
Друг Остапчука о романе ведущего с 22-летней журналисткой: Я знаком с новой избранницей. У Вовы хороший вкус
Галина ГРИШИНА
Панин: Такие люди, как Машков и Хабенский, связаны с Путиным. Они одна команда
Панин: Такие люди, как Машков и Хабенский, связаны с Путиным. Они – одна команда
Алеся БАЦМАН
Роговцева обратилась к Залужному: Вы удержали Украину. Вы ее освободите
Роговцева обратилась к Залужному: Вы удержали Украину. Вы ее освободите
Галина ГРИШИНА
"Записали, что родилась в Мурманске". Огневич назвала настоящее место своего рождения и объяснила, почему сменила имя и фамилию на псевдоним
"Записали, что родилась в Мурманске". Огневич назвала настоящее место своего рождения и объяснила, почему сменила имя и фамилию на псевдоним
Галина ГРИШИНА
Представители Victoria's Secret после серии скандалов и четырехлетней паузы объявили о возвращении шоу
Представители Victoria's Secret после серии скандалов и четырехлетней паузы объявили о возвращении шоу
Галина ГРИШИНА
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95"
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95"
Галина ГРИШИНА
  Панин: Плакал ли я за этот год? Первое, что помню, – это Мариуполь. Я играл в театре, который разбомбили
  Панин: Плакал ли я за этот год? Первое, что помню, – это Мариуполь. Я играл в театре, который разбомбили
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят"
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят"
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина восхитила сеть плоским животом. Актриса каждый день делает "вакуум"
33-летняя Мишина восхитила сеть плоским животом. Актриса каждый день делает "вакуум"
Галина ГРИШИНА
  Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть
  Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть
Алеся БАЦМАН
40-летняя Мейхер на берегу моря засветила нижнюю часть груди
40-летняя Мейхер на берегу моря засветила нижнюю часть груди
"Вы будете визжать от удовольствия, когда впервые попробуете это блюдо". Свиные ребра от эксперта
"Вы будете визжать от удовольствия, когда впервые попробуете это блюдо". Свиные ребра от эксперта
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью
Галина ГРИШИНА
Жена Павлика показала рельеф груди под тонкой тканью
Жена Павлика показала рельеф груди под тонкой тканью
"Сделал сознательно". Лидер группы "Друга ріка" Харчишин в нецензурной форме высказался о песне Потапа "Волонтер"
"Сделал сознательно". Лидер группы "Друга ріка" Харчишин в нецензурной форме высказался о песне Потапа "Волонтер"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 