Хабенского назначили худруком МХТ имени Чехова – его предшественник ушел по собственному желанию

Хабенский служит в МХТ имени Чехова с 2003 года Фото: khabensky_konstantin_fan / Instagram

Бывший худрук театра Сергей Женовач покинул должность по собственному желанию спустя почти четыре года после назначения, отмечается в публикации. До Женовача худруком театра в течение 18 лет был российский и советский актер Олег Табаков, который умер в марте 2018 года.

Хабенский работает в этом театре с 2003 года. В релизе говорится, что он "хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри".