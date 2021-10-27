Хабенского назначили худруком МХТ имени Чехова – его предшественник ушел по собственному желанию

Бывший худрук театра Сергей Женовач покинул должность по собственному желанию спустя почти четыре года после назначения, отмечается в публикации. До Женовача худруком театра в течение 18 лет был российский и советский актер Олег Табаков, который умер в марте 2018 года.
Хабенский работает в этом театре с 2003 года. В релизе говорится, что он "хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри".
В 2018 году Хабенского внесли в базу данных сайта "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Крыма и участие в пропагандистских мероприятиях России.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.