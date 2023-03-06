Бульвар Шоубиз
 
06 марта, 2023
 
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Панин: Плакал ли я за этот год? Первое, что помню, – это Мариуполь. Я играл в театре, который разбомбили

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Панин: У меня и сейчас просачиваются слезы
Панин: У меня и сейчас просачиваются слезы
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский актер Алексей Панин, который поддержал Украину после нападения на нее России, в в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН", журналистке и ведущей Алесе Бацман заявил, что от воспоминаний о Мариуполе у него на глаза наворачиваются слезы. Видео было размещено 1 марта на YouTube-канале Бацман.

Отвечая на вопрос ведущей, часто ли он плакал за последний год, Панин признался, что является человеком сентиментальным.

"Я могу заплакать, даже когда смотрю фильм "В бой идут одни старики" и от фразы: "Будем жить". Конечно, у меня текли слезы. Я не помню сейчас все. Первое, что я помню, – это Мариуполь. Потому что я помню этот театр, в котором я играл. Я на этой сцене стоял много раз. И рядом с театром еще ресторанчик мой любимый: трактир на Греческой. Там делали прекрасную карбонару в Мариуполе. А я сумасшедший на еде, и мне нужно было найти самое лучшее. Я помню все эти улицы. И я помню этот театр. Я не сдержался", – признался Панин.

Актер добавил, что также до слез его довели смерти во время одного из ракетных обстрелов Одессы.

"Там, где маленький ребенок грудной погиб. Папа остался жив, а погибла бабушка и... Уже время прошло, и уже столько прилетов было, и столько людей погибло, что сейчас как бы это... Там погибла мама, маленькая девочка и бабушка. А папа остался. И я помню, что вот это меня, конечно... Я не могу сказать, что я рыдал навзрыд, но я сейчас вспоминаю – у меня просачиваются слезы", – рассказал Панин.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – "Звезда" и "Жмурки", а также сериал "Солдаты". 

После аннексии Крыма Панин выступил в поддержку оккупационной политики российских властей, за что Служба безопасности Украины открыла в отношении актера уголовное производство. Однако в январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.

В марте 2022 года Панин записал видео, в котором осудил российскую агрессию против Украины и назвал Путина палачом.

16 марта 2022 года после очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов мирные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.

20 мая Андрющенко сообщал, что оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра. "Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой", – заявил он.

Международная правозащитная организация Amnesty International провела расследование российской атаки по драмтеатру в Мариуполе и пришла к выводу, что это было военное преступление.

Теги: Мариуполь, Алексей Панин, Алеся Бацман, видео, украинцы, актер
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