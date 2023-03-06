  Панин: Плакал ли я за этот год? Первое, что помню, – это Мариуполь. Я играл в театре, который разбомбили

Отвечая на вопрос ведущей, часто ли он плакал за последний год, Панин признался, что является человеком сентиментальным.

"Я могу заплакать, даже когда смотрю фильм "В бой идут одни старики" и от фразы: "Будем жить". Конечно, у меня текли слезы. Я не помню сейчас все. Первое, что я помню, – это Мариуполь. Потому что я помню этот театр, в котором я играл. Я на этой сцене стоял много раз. И рядом с театром еще ресторанчик мой любимый: трактир на Греческой. Там делали прекрасную карбонару в Мариуполе. А я сумасшедший на еде, и мне нужно было найти самое лучшее. Я помню все эти улицы. И я помню этот театр. Я не сдержался", – признался Панин.

Актер добавил, что также до слез его довели смерти во время одного из ракетных обстрелов Одессы.

"Там, где маленький ребенок грудной погиб. Папа остался жив, а погибла бабушка и... Уже время прошло, и уже столько прилетов было, и столько людей погибло, что сейчас как бы это... Там погибла мама, маленькая девочка и бабушка. А папа остался. И я помню, что вот это меня, конечно... Я не могу сказать, что я рыдал навзрыд, но я сейчас вспоминаю – у меня просачиваются слезы", – рассказал Панин.

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