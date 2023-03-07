  Панин: Смог бы я за деньги переобуться? Мне кажется, нет. Как я посмотрю Андрюхе Данилко в глаза?

Панин сомневается, что смог бы за деньги изменить свое отношение к происходящему в Украине Фото: Панин Алексей / Instagram

Либо я такой смелый, потому что мне нечего терять. А с другой стороны, я думаю: "А вот было бы мне что терять. Ну чем меня можно взять на крючок?" Я могу сказать только одно: ребенком", – поделился актер.

Больше, по мнению Панина, его "на крючок" взять ничем нельзя: ни деньгами, ни работой.

"А потом, знаешь, ну вот захотели бы меня купить... Понимаешь, когда я перестроился... Люди, которые хейтеры, любят говорить, что я переобулся. Ну, я с 2014-го поехал. И я не переобувался – я к этому пришел. Я ко всему сам пришел", – заверил Панин.

Он скептически оценил вероятность того, что деньги смогли бы заставить его изменить свою позицию по войне в Украине.

"А вот смог бы я за деньги переобуться? Мне кажется, что нет. Ну вот как я посмотрю Андрюхе Данилко (украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе певицы Верки Сердючки. – "ГОРДОН") в глаза, с которым мы неделю назад сидели в Аликанте в гримерке с моей дочкой и все как родственники встретились? Вот как я завтра переобуюсь? Я как буду в глаза Андрею смотреть?" – поинтересовался он.

Актер добавил, что в его голове такой поворот не укладывается.

"Может, я был даже рад, что мне нечего терять, потому что я остался честен перед своей совестью. Ну как бы так", – резюмировал Панин, добавив, что осознание этого, кроме него самого, "конечно, никому не нужно".

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Видео: Алеся Бацман / YouTube