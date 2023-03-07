Бульвар Шоубиз
 
07 марта, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Панин: Смог бы я за деньги переобуться? Мне кажется, нет. Как я посмотрю Андрюхе Данилко в глаза?

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Панин сомневается, что смог бы за деньги изменить свое отношение к происходящему в Украине
Панин сомневается, что смог бы за деньги изменить свое отношение к происходящему в Украине
Фото: Панин Алексей / Instagram

Российский актер Алексей Панин, который в последние годы живет в Испании и неоднократно выступал в поддержку Украины, в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман признался, что не представляет, как его можно было бы "взять на крючок", чтобы он изменил свою позицию в отношении развязанной Россией войны в Украине.

Либо я такой смелый, потому что мне нечего терять. А с другой стороны, я думаю: "А вот было бы мне что терять. Ну чем меня можно взять на крючок?" Я могу сказать только одно: ребенком", – поделился актер.

Больше, по мнению Панина, его "на крючок" взять ничем нельзя: ни деньгами, ни работой.

"А потом, знаешь, ну вот захотели бы меня купить... Понимаешь, когда я перестроился... Люди, которые хейтеры, любят говорить, что я переобулся. Ну, я с 2014-го поехал. И я не переобувался – я к этому пришел. Я ко всему сам пришел", – заверил Панин.

Он скептически оценил вероятность того, что деньги смогли бы заставить его изменить свою позицию по войне в Украине.

"А вот смог бы я за деньги переобуться? Мне кажется, что нет. Ну вот как я посмотрю Андрюхе Данилко (украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе певицы Верки Сердючки. – "ГОРДОН") в глаза, с которым мы неделю назад сидели в Аликанте в гримерке с моей дочкой и все как родственники встретились? Вот как я завтра переобуюсь? Я как буду в глаза Андрею смотреть?" – поинтересовался он.

Актер добавил, что в его голове такой поворот не укладывается.

"Может, я был даже рад, что мне нечего терять, потому что я остался честен перед своей совестью. Ну как бы так", – резюмировал Панин, добавив, что осознание этого, кроме него самого, "конечно, никому не нужно".

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – "Звезда" и "Жмурки", а также сериал "Солдаты". 

Актер ранее выступал в поддержку аннексии Крыма Россией. В январе 2015 года стало известно, что Служба безопасности Украины открыла в отношении Панина уголовное производство за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение территории или государственной границы Украины. В Украине он внесен в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу нацбезопасности страны, ему запрещен въезд на территорию Украины.

В начале 2019 года актер сказал, что Россия – "это грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя и в которой никогда ничего не изменится".

В январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.

В марте 2022 года Панин записал видео, в котором осудил российскую агрессию против Украины и назвал президента России Владимира Путина палачом.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Испания, искусство, оккупация, Алексей Панин, Андрей Данилко, Алеся Бацман, деньги, страна-агрессор, российская агрессия, актер, война России против Украины, интервью, российские оккупанты, деоккупация
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