  Панин: Смог бы я за деньги переобуться? Мне кажется, нет. Как я посмотрю Андрюхе Данилко в глаза?

Либо я такой смелый, потому что мне нечего терять. А с другой стороны, я думаю: "А вот было бы мне что терять. Ну чем меня можно взять на крючок?" Я могу сказать только одно: ребенком", – поделился актер.
Больше, по мнению Панина, его "на крючок" взять ничем нельзя: ни деньгами, ни работой.
"А потом, знаешь, ну вот захотели бы меня купить... Понимаешь, когда я перестроился... Люди, которые хейтеры, любят говорить, что я переобулся. Ну, я с 2014-го поехал. И я не переобувался – я к этому пришел. Я ко всему сам пришел", – заверил Панин.
Он скептически оценил вероятность того, что деньги смогли бы заставить его изменить свою позицию по войне в Украине.
"А вот смог бы я за деньги переобуться? Мне кажется, что нет. Ну вот как я посмотрю Андрюхе Данилко (украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе певицы Верки Сердючки. – "ГОРДОН") в глаза, с которым мы неделю назад сидели в Аликанте в гримерке с моей дочкой и все как родственники встретились? Вот как я завтра переобуюсь? Я как буду в глаза Андрею смотреть?" – поинтересовался он.
Актер добавил, что в его голове такой поворот не укладывается.
"Может, я был даже рад, что мне нечего терять, потому что я остался честен перед своей совестью. Ну как бы так", – резюмировал Панин, добавив, что осознание этого, кроме него самого, "конечно, никому не нужно".
Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – "Звезда" и "Жмурки", а также сериал "Солдаты".
Актер ранее выступал в поддержку аннексии Крыма Россией. В январе 2015 года стало известно, что Служба безопасности Украины открыла в отношении Панина уголовное производство за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение территории или государственной границы Украины. В Украине он внесен в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу нацбезопасности страны, ему запрещен въезд на территорию Украины.
В начале 2019 года актер сказал, что Россия – "это грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя и в которой никогда ничего не изменится".
В январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.
В марте 2022 года Панин записал видео, в котором осудил российскую агрессию против Украины и назвал президента России Владимира Путина палачом.