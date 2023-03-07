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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Панин: 28 февраля 2022 года я должен был лететь в Москву на съемки, но 24 февраля я понял, что теперь дорога закрыта навсегда

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Панин: Мне гайки закручивали, еще когда я жил в России
Панин: Мне гайки закручивали, еще когда я жил в России
Фото: actor.panin / Instagram

Российский актер Алексей Панин, который в последние годы живет в Испании и неоднократно выступал в поддержку Украины, заявил, что не жалеет об отъезде из России. Об этом он сказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Бацман напомнила, что Панин покаялся в том, что был "обдолбанным российской пропагандой человеком", и уехал в Испанию, бросив в России и недвижимость, и друзей, и привычную жизнь, и карьеру. Она спросила, не жалеет ли он теперь, что уехал из РФ.

"Нет, конечно. Я рад, что уехал из России. Я говорил, что не хочу жить в России ни с [президентом РФ Владимиром] Путиным, ни без Путина. И я свой выбор сделал давно. И когда ты говоришь о том, что я бросил... Ну, Алеся, не такая уж и дорогая недвижимость, которую я бросил. А что касается карьеры, то мне гайки закручивали, еще когда я жил в России. Я прилетал в Россию до начала [полномасштабной] войны на съемки, что-то зарабатывал, что-то делал и возвращался в Испанию. Но той работы, того объема, который у меня был раньше, уже не было. И когда началась война, у меня как раз должны были быть съемки. 28-го я должен был лететь в Москву. 24-го началась война. И я, естественно, уже 24-го понимал, что теперь дорога закрыта навсегда", – сказал актер.

Он подчеркнул, что не хочет "из себя делать героя" в связи с тем, что не промолчал, – сам не смог бы с этим жить.

"Я рад, что мой ребенок живет в свободной стране. Я рад, что мой ребенок не ходит в школу, в которую приходит [поддержавший агрессию против Украины российский актер Иван] Охлобыстин и несет какую-то ересь. Я рад, что мой ребенок может думать открыто, мыслить и не бояться, что завтра его выгонят из школы, а папу закроют", – заявил Панин.

Он добавил, что сейчас у него есть работа, хоть и не настолько прибыльная, как было в России. 

"Одна дверь открывается, другая закрывается. Ну да, посидели годик с начала войны без работы. Но все равно начали что-то делать. Мы с украинской актрисой Верой Куценко сделали спектакль, с которым мы начинаем сейчас работать. Понятно, что нет тех заработков. Понятно, что нет той занятости, но все равно, слава тебе Господи, все сыты, здоровы, не голодают. Я рад, что свободен", – подытожил Панин. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но так и не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – "Звезда" и "Жмурки", а также сериал "Солдаты".

Актер ранее выступал в поддержку аннексии Крыма Россией. В январе 2015 года стало известно, что Служба безопасности Украины открыла в отношении Панина уголовное производство за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение территории или государственной границы Украины. В Украине он внесен в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу нацбезопасности страны, ему запрещен въезд на территорию Украины.

В начале 2019 года актер сказал, что Россия – "это грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя и в которой никогда ничего не изменится".

В январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в 2020 году актер сказал, что раньше верил в российскую пропаганду, поэтому делал такие заявления об Украине. "Потом мне немножко открыли глаза. Мне стыдно, что я сказал по поводу Крыма... Я верил, что действительно Крым проголосовал и был честный референдум. Я сейчас понимаю, что это неправда", – заявил тогда Панин.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, театр, Алексей Панин, российская пропаганда, карьера, актер, война России против Украины
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