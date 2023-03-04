Пропагандист Красовский устроил истерику в самолете и пожелал смерти российской авиакомпании после того, как его сняли с рейса – РосСМИ

Сообщается, что Красовский устроил истерику в бизнес-классе после того, как получил замечание от пассажиров. Они заявили, что он слишком громко говорил по телефону. Экипаж самолета принял решение вызвать полицию, которая сняла Красовского с рейса. Отмечается, что московские полицейские не стали оформлять протокол на Красовского, ограничившись "профилактической беседой".

Комментируя скандал в своем Telegram-канале, отмечается в публикации, пропагандист проклял российскую авиакомпанию, заявив, что она должна умереть. Сейчас эти посты удалены.