Пропагандист Красовский устроил истерику в самолете и пожелал смерти российской авиакомпании после того, как его сняли с рейса – РосСМИ

Сообщается, что Красовский устроил истерику в бизнес-классе после того, как получил замечание от пассажиров. Они заявили, что он слишком громко говорил по телефону. Экипаж самолета принял решение вызвать полицию, которая сняла Красовского с рейса. Отмечается, что московские полицейские не стали оформлять протокол на Красовского, ограничившись "профилактической беседой".
Комментируя скандал в своем Telegram-канале, отмечается в публикации, пропагандист проклял российскую авиакомпанию, заявив, что она должна умереть. Сейчас эти посты удалены.
Красовский внесен в базу "Миротворца" за незаконный въезд на территорию оккупированного Россией Крыма и антиукраинскую пропаганду.
Еще в 2015 году он в интервью "Радио Свобода" осуждал коллег, которые снимают "репортажи про "кровавых укропов", призывал направить силы России "в сторону игр и роста, а не в сторону войны". В том же году он говорил в интервью NV: "Поддерживаю ли я русскую военную кампанию на юго-востоке Украины? Нет, конечно. Донбасс украинский? Конечно, украинский. И Крым украинский".
Однако позднее его взгляды кардинально изменились. В эфире радиостанции "Эхо Москвы" в 2016 году он назвал украинцев "идиотами и подонками" и сказал, что больше не приедет в Украину, "пока не будут признаны какие-то нормальные человеческие нормы коммуникаций между двумя странами".
В 2021 году на RT он сказал, что украинцы – "малороссы". В начале 2022-го Красовский пообещал, что за стремление Украины вступить в НАТО россияне сожгут украинскую Конституцию в центре Киева на шинах.
16 июня 2022 года Красовскому сообщили о подозрении в публичных призывах к изменению конституционного строя или к захвату государственной власти и геноциду украинцев. 29 августа СБУ передала в суд дело о призывах Красовского к геноциду украинцев.
В октябре Красовский призвал топить украинских детей. После того в RT заявили, что прекратили сотрудничать с пропагандистом. При этом Следственный комитет России не нашел состава преступления в призывах Красовского топить украинских детей.
13 февраля 2023 года Шевченковский райсуд Киева заочно вынес ему приговор. Красовского приговорили к пяти годам тюрьмы.