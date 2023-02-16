В Украине пропагандиста РФ Красовского, призывавшего топить украинских детей, заочно приговорили к пяти годам тюрьмы

Приговором суда Красовскому назначено пять лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Россиянина признали виновным в двух преступлениях – в публичных призывах к свержению конституционного строя в Украине и распространении материалов с призывами к таким действиям с использованием СМИ (ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины), а также в публичных призывах к геноциду и изготовлении и распространении материалов с призывами к геноциду (ч. 2 ст. 442 УКУ).

В течение января – марта 2022 года обвиняемый транслировал на Yutube-канале RT негативные высказывания о существовании Украины как суверенного и самостоятельного государства. Речь идет о видеоролике, который начинается словами: "Сука! Этой страны не должно быть! И мы сделаем все, чтобы ее не было".

Не позднее 15 апреля 2022-го Кузнецов-Красовский также сделал публикацию в своем Telegram-канале, призывая к геноциду украинцев.

"Ребята, ну очевидно, что надо взять себя в руки. Собраться. Перестать думать о "братьях". Они не братья нам. Я там вырос, со знанием дела говорю. Мочите! Давайте! Хватит!" – написал он.