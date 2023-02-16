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В Украине пропагандиста РФ Красовского, призывавшего топить украинских детей, заочно приговорили к пяти годам тюрьмы

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Приговором суда Красовскому назначено пять лет лишения свободы с конфискацией имущества
Приговором суда Красовскому назначено пять лет лишения свободы с конфискацией имущества
Скриншот: ещёнепознер / YouTube

Шевченковский райсуд Киева 13 февраля заочно вынес приговор российскому пропагандисту Антону Кузнецову-Красовскому. Об этом сообщает "Судебный репортер".

Приговором суда Красовскому назначено пять лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Россиянина признали виновным в двух преступлениях – в публичных призывах к свержению конституционного строя в Украине и распространении материалов с призывами к таким действиям с использованием СМИ (ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины), а также в публичных призывах к геноциду и изготовлении и распространении материалов с призывами к геноциду (ч. 2 ст. 442 УКУ).

В течение января – марта 2022 года обвиняемый транслировал на Yutube-канале RT негативные высказывания о существовании Украины как суверенного и самостоятельного государства. Речь идет о видеоролике, который начинается словами: "Сука! Этой страны не должно быть! И мы сделаем все, чтобы ее не было".

Не позднее 15 апреля 2022-го Кузнецов-Красовский также сделал публикацию в своем Telegram-канале, призывая к геноциду украинцев.

"Ребята, ну очевидно, что надо взять себя в руки. Собраться. Перестать думать о "братьях". Они не братья нам. Я там вырос, со знанием дела говорю. Мочите! Давайте! Хватит!" – написал он.

Контекст:

Красовский – российский журналист, публицист и политтехнолог. Работал на НТВ, сотрудничал с изданиями "Коммерсантъ" и "Независимая газета". В 2020 году Красовский присоединился к команде телеканала RT, он руководил производством новых YouTube-шоу на русском языке и был их генеральным продюсером, сообщалось на сайте канала.

Красовский внесен в базу "Миротворца" за незаконный въезд на территорию оккупированного Россией Крыма и антиукраинскую пропаганду.

Еще в 2015 году он в интервью "Радио Свобода" осуждал коллег, которые снимают "репортажи про "кровавых укропов", призывал направить силы России "в сторону игр и роста, а не в сторону войны". В том же году он говорил в интервью НВ: "Поддерживаю ли я русскую военную кампанию на юго-востоке Украины? Нет, конечно. Донбасс украинский? Конечно, украинский. И Крым украинский".

Однако позднее его взгляды кардинально изменились. В эфире радиостанции "Эхо Москвы" в 2016 году он назвал украинцев "идиотами и подонками" и сказал, что больше не приедет в Украину, "пока не будут признаны какие-то нормальные человеческие нормы коммуникаций между двумя странами".

В 2021 году на RT он сказал, что украинцы – "малороссы". В начале 2022-го Красовский пообещал, что за стремление Украины вступить в НАТО россияне сожгут украинскую Конституцию в центре Киева на шинах.

16 июня 2022 года Красовскому сообщили о подозрении в публичных призывах к изменению конституционного строя или к захвату государственной власти и геноциду украинцев. 29 августа СБУ передала в суд дело о призывах Красовского к геноциду украинцев.

В октябре Красовский призвал топить украинских детей. После того в RT заявили, что прекратили сотрудничать с пропагандистом. При этом Следственный комитет России не нашел состава преступления в призывах Красовского топить украинских детей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, тюрьма, пропаганда, приговор, тюрьмы, Антон Красовский
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