В России задержали отца девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок. Саму школьницу отправили в приют

Впервые об истории Москалевых "Спектр" написал 27 февраля. Москалев вместе с дочерью Машей жили в городе Ефремов Тульской области. Мужчина воспитывает дочь один, мама девочки с ее трех лет живет в другом городе.

В апреле 2022 года на уроке изобразительного искусства Машина учительница попросила класс нарисовать рисунки в поддержку российских войск в Украине. Девочка нарисовала российский и украинский флаги – на первом написано "Нет войне", на втором – "Слава Украине", посредине стоят женщина с ребенком, на них со стороны России летят ракеты.



Фото: spektr.press



Как рассказал Алексей, после этого учительница пожаловалась директору и вызвала полицию. Девочка в тот день смогла убежать из школы, и уже дома рассказала отцу о произошедшем.

На следующий день Алексей сам пошел в школу. Директор, увидев его, вызвал полицию вместе с которой приехали и органы опеки. Затем Алексея с дочерью увезли в участок, где мужчину допросили.

На страницах Алексея в соцсетях нашли комментарии в поддержку Украины и картинки с карикатурами на президента РФ Владимира Путина и составили протокол по статье за "публичные действиях, направленные на дискредитацию ВС РФ". В тот же день его оштрафовали на 32 тыс. руб. (15,7 тыс. грн) за комментарий в "Одноклассниках": "Армия России. Насильники рядом с нами".

На следующий день Алексею позвонили и сказали, что ему нужно прийти в школу, так как его дочь забрали ФСБ.

"Я оделся, прилетел туда. Меня встретили ФСБшники. Я спросил: "Где моя дочь?" Ответили, что она в соседнем кабинете, с ней проводят беседу. Три с половиной часа мне тоже рассказывали, что я неправильно воспитываю ребёнка: говорили, что дочь у меня отнимут, а меня посадят. Предлагали, чтобы Маша возглавила какую-нибудь молодежную команду в поддержку российских войск, но я вежливо отказался – у нее много занятий и кружки, времени не остается", – рассказал мужчина.

После этого Маша в школу больше не ходила. Однако за день до нового года к семье с обыском прибыли ФСБ. У них изъяли все документы, технику и найденные деньги. На самого мужчину завели дело о повторной дискредитации армии России – за публикацию в соцсетях (какую именно не уточняется).

9 января Москалев не явился по повестке в полицию и переехал с дочерью из города Ефремов в соседний город Узловая. Там его и задержала полиция, когда он шел на работу. Дочь мужчины отправили в приют, где она останется пока не будет принято решение по поводу отца или не найдут мать, которая живет отдельно.