В России задержали отца девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок. Саму школьницу отправили в приют

Впервые об истории Москалевых "Спектр" написал 27 февраля. Москалев вместе с дочерью Машей жили в городе Ефремов Тульской области. Мужчина воспитывает дочь один, мама девочки с ее трех лет живет в другом городе.
В апреле 2022 года на уроке изобразительного искусства Машина учительница попросила класс нарисовать рисунки в поддержку российских войск в Украине. Девочка нарисовала российский и украинский флаги – на первом написано "Нет войне", на втором – "Слава Украине", посредине стоят женщина с ребенком, на них со стороны России летят ракеты.
Как рассказал Алексей, после этого учительница пожаловалась директору и вызвала полицию. Девочка в тот день смогла убежать из школы, и уже дома рассказала отцу о произошедшем.
На следующий день Алексей сам пошел в школу. Директор, увидев его, вызвал полицию вместе с которой приехали и органы опеки. Затем Алексея с дочерью увезли в участок, где мужчину допросили.
На страницах Алексея в соцсетях нашли комментарии в поддержку Украины и картинки с карикатурами на президента РФ Владимира Путина и составили протокол по статье за "публичные действиях, направленные на дискредитацию ВС РФ". В тот же день его оштрафовали на 32 тыс. руб. (15,7 тыс. грн) за комментарий в "Одноклассниках": "Армия России. Насильники рядом с нами".
На следующий день Алексею позвонили и сказали, что ему нужно прийти в школу, так как его дочь забрали ФСБ.
"Я оделся, прилетел туда. Меня встретили ФСБшники. Я спросил: "Где моя дочь?" Ответили, что она в соседнем кабинете, с ней проводят беседу. Три с половиной часа мне тоже рассказывали, что я неправильно воспитываю ребёнка: говорили, что дочь у меня отнимут, а меня посадят. Предлагали, чтобы Маша возглавила какую-нибудь молодежную команду в поддержку российских войск, но я вежливо отказался – у нее много занятий и кружки, времени не остается", – рассказал мужчина.
После этого Маша в школу больше не ходила. Однако за день до нового года к семье с обыском прибыли ФСБ. У них изъяли все документы, технику и найденные деньги. На самого мужчину завели дело о повторной дискредитации армии России – за публикацию в соцсетях (какую именно не уточняется).
9 января Москалев не явился по повестке в полицию и переехал с дочерью из города Ефремов в соседний город Узловая. Там его и задержала полиция, когда он шел на работу. Дочь мужчины отправили в приют, где она останется пока не будет принято решение по поводу отца или не найдут мать, которая живет отдельно.
В России преследуют граждан за критику нападения РФ на Украину, а от СМИ, угрожая блокировкой, требуют называть войну, которую развязала Россию, "специальной военной операцией" и использовать исключительно официальные российские источники при ее освещении.
4 марта 2022 года Госдума России приняла поправки в Уголовный кодекс, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. Публичное распространение "заведомо ложной" (то есть, не соответствующей российской пропаганде) информации о вооруженных силах РФ наказывается штрафом до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если закон нарушили "с использованием служебного положения либо по мотивам политической или идеологической ненависти", срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если это повлекло тяжкие последствия – до 15 лет.