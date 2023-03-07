Панин о российском обществе: Все сводится к слову "стадо". Поменяется пастух, погонит их в другую сторону – они пойдут

"Когда война началась, я действительно не мог понять, как, почему люди молчат, почему они не выходят на улицу... Я действительно считал, что российский народ может опомниться. Не опомнился. Все по разным причинам себя так ведут. Одни глупые. Когда мы говорим о таком, глубинном русском народе – ну действительно, они глупые. Ну мозг такой. Как ты можешь обвинить барана в стаде, что он баран? Ну родился такой. А есть – которые настолько напуганы... Они, может быть, и рады выйти и сказать, но из них 20 лет делали это покорное стадо, что этот человек понимает, что от его голоса ничего не зависит, что он сейчас выйдет – он лишится работы. А у него семья, у него дети", – сказал он.
Панин отметил, что это произошло не в один день, а россиянам медленно на протяжении 20 лет "закручивали гайки".
"Если говорить про общую массу, то все опять сводится к этому несчастному слову "стадо". Вот поменяется пастух, погонит их в другую сторону – они пойдут в другую сторону. А сейчас пастух их гонит в эту сторону. Им с утра до ночи по телевизору это и рассказывают. Большинство из них действительно понятия не имеют, что там происходит в Украине. Они там никогда в жизни не были, они и в Москве-то ни разу не были. И действительно, многие считают, что они воюют с фашистами. И хоть ты тресни – ты им не объяснишь", – сказал он.
24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Опрос "Левада-центра", проведенный в России в конце марта, показал, что военную агрессию против Украины поддерживал 81% россиян.
12 июля "Медуза" опубликовала результаты закрытого опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу администрации президента РФ. В нем 57% высказались за продолжение боевых действий в Украине, мнение, что войну нужно остановить, озвучили 30% респондентов, остальные 13% опрошенных затруднились с ответом.
Результаты опроса социологической службы Russian Field, которые 9 августа опубликовал российский "Коммерсантъ", показали, что 65% россиян одобрили бы решение Путина остановить "военную операцию" и подписать мирное соглашение. При этом 60% респондентов поддержали бы и его намерение начать "новое наступление на Киев". Авторы исследования отмечают, что за период с середины марта до конца июля соотношение сторонников и противников войны практически не изменилось: ее поддерживают 69% респондентов, против – 23%, еще 8% затруднились или отказались ответить.
Согласно результатам соцопроса российского "Левада-центра", опубликованным 1 сентября, 60% опрошенных россиян считают, что не несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине. Чувствуют себя виноватыми лишь 10% респондентов.
В декабре за мирные переговоры с Украиной выступали около 55% россиян, а за продолжение войны – 25%, писала "Медуза" со ссылкой на результаты закрытого социологического опроса, проведенного по заказу Кремля Федеральной службой охраны.