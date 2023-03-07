Панин о российском обществе: Все сводится к слову "стадо". Поменяется пастух, погонит их в другую сторону – они пойдут

"Когда война началась, я действительно не мог понять, как, почему люди молчат, почему они не выходят на улицу... Я действительно считал, что российский народ может опомниться. Не опомнился. Все по разным причинам себя так ведут. Одни глупые. Когда мы говорим о таком, глубинном русском народе – ну действительно, они глупые. Ну мозг такой. Как ты можешь обвинить барана в стаде, что он баран? Ну родился такой. А есть – которые настолько напуганы... Они, может быть, и рады выйти и сказать, но из них 20 лет делали это покорное стадо, что этот человек понимает, что от его голоса ничего не зависит, что он сейчас выйдет – он лишится работы. А у него семья, у него дети", – сказал он.

Панин отметил, что это произошло не в один день, а россиянам медленно на протяжении 20 лет "закручивали гайки".

"Если говорить про общую массу, то все опять сводится к этому несчастному слову "стадо". Вот поменяется пастух, погонит их в другую сторону – они пойдут в другую сторону. А сейчас пастух их гонит в эту сторону. Им с утра до ночи по телевизору это и рассказывают. Большинство из них действительно понятия не имеют, что там происходит в Украине. Они там никогда в жизни не были, они и в Москве-то ни разу не были. И действительно, многие считают, что они воюют с фашистами. И хоть ты тресни – ты им не объяснишь", – сказал он.

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