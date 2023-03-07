ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Панин о российском обществе: Все сводится к слову "стадо". Поменяется пастух, погонит их в другую сторону – они пойдут

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Панин: Многие россияне считают, что они воюют с фашистами
Панин: Многие россияне считают, что они воюют с фашистами
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Основная масса россиян абсолютно верит в то, что им рассказывает кремлевская пропаганда – такое мнение выразил российский актер Андрей Панин в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Когда война началась, я действительно не мог понять, как, почему люди молчат, почему они не выходят на улицу... Я действительно считал, что российский народ может опомниться. Не опомнился. Все по разным причинам себя так ведут. Одни глупые. Когда мы говорим о таком, глубинном русском народе – ну действительно, они глупые. Ну мозг такой. Как ты можешь обвинить барана в стаде, что он баран? Ну родился такой. А есть – которые настолько напуганы... Они, может быть, и рады выйти и сказать, но из них 20 лет делали это покорное стадо, что этот человек понимает, что от его голоса ничего не зависит, что он сейчас выйдет – он лишится работы. А у него семья, у него дети", – сказал он.

Панин отметил, что это произошло не в один день, а россиянам медленно на протяжении 20 лет "закручивали гайки".

"Если говорить про общую массу, то все опять сводится к этому несчастному слову "стадо". Вот поменяется пастух, погонит их в другую сторону – они пойдут в другую сторону. А сейчас пастух их гонит в эту сторону. Им с утра до ночи по телевизору это и рассказывают. Большинство из них действительно понятия не имеют, что там происходит в Украине. Они там никогда в жизни не были, они и в Москве-то ни разу не были. И действительно, многие считают, что они воюют с фашистами. И хоть ты тресни – ты им не объяснишь", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Опрос "Левада-центра", проведенный в России в конце марта, показал, что военную агрессию против Украины поддерживал 81% россиян.

12 июля "Медуза" опубликовала результаты закрытого опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу администрации президента РФ. В нем 57% высказались за продолжение боевых действий в Украине, мнение, что войну нужно остановить, озвучили 30% респондентов, остальные 13% опрошенных затруднились с ответом.

Результаты опроса социологической службы Russian Field, которые 9 августа опубликовал российский "Коммерсантъ", показали, что 65% россиян одобрили бы решение Путина остановить "военную операцию" и подписать мирное соглашение. При этом 60% респондентов поддержали бы и его намерение начать "новое наступление на Киев". Авторы исследования отмечают, что за период с середины марта до конца июля соотношение сторонников и противников войны практически не изменилось: ее поддерживают 69% респондентов, против – 23%, еще 8% затруднились или отказались ответить.

Согласно результатам соцопроса российского "Левада-центра", опубликованным 1 сентября, 60% опрошенных россиян считают, что не несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине. Чувствуют себя виноватыми лишь 10% респондентов.

В декабре за мирные переговоры с Украиной выступали около 55% россиян, а за продолжение войны – 25%, писала "Медуза" со ссылкой на результаты закрытого социологического опроса, проведенного по заказу Кремля Федеральной службой охраны.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Алексей Панин, российская пропаганда, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Продюсеры шоу "Голос країни" объявили новый кастинг участников
Продюсеры шоу "Голос країни" объявили новый кастинг участников
Галина ГРИШИНА
Паперная сводила дочь на премьеру российского мультфильма в Москве. Ранее Сумская говорила, что читает внучке украинские сказки
Паперная сводила дочь на премьеру российского мультфильма в Москве. Ранее Сумская говорила, что читает внучке украинские сказки
Галина ГРИШИНА
"И демократией не пахнет. Пойду в поход. Присоединю кусок". Галкин показал, как Жванецкий читал сатиру во время застолья
"И демократией не пахнет. Пойду в поход. Присоединю кусок". Галкин показал, как Жванецкий читал сатиру во время застолья
"Где он их взял, выясняется". В РФ депутат отравился мухоморами – росСМИ
"Где он их взял, выясняется". В РФ депутат отравился мухоморами – росСМИ
Галина ГРИШИНА
"Шкала от тюльпана до Iphone". Сопонару накануне 8 марта опубликовала пост о подарках
"Шкала от тюльпана до Iphone". Сопонару накануне 8 марта опубликовала пост о подарках
37-летняя Огневич: У каждого свои причины, почему не замужем, нет детей. Чего вы лезете к женщине с этим вопросом?
37-летняя Огневич: У каждого свои причины, почему не замужем, нет детей. Чего вы лезете к женщине с этим вопросом?
Галина ГРИШИНА
Новая избранница Остапчука рассказала, как они распределили семейный бюджет
Новая избранница Остапчука рассказала, как они распределили семейный бюджет
Старшая дочь Гейтса родила первенца. Фото
Старшая дочь Гейтса родила первенца. Фото
Галина ГРИШИНА
  "В убитом поезде вахтовик в татуировках на полном серьезе мне объяснял, что не ест сосиски, потому что они похожи на член, а он не голубой". Панин рассказал о менталитете россиян
  "В убитом поезде вахтовик в татуировках на полном серьезе мне объяснял, что не ест сосиски, потому что они похожи на член, а он не голубой". Панин рассказал о менталитете россиян G
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Кацурин покормил Дорофееву перед камерой и поцеловал ее в губы
Кацурин покормил Дорофееву перед камерой и поцеловал ее в губы
  "Квинтэссенция того, что пережил украинский народ за год войны". Чемеров презентовал песню об Украине. Аудио
  "Квинтэссенция того, что пережил украинский народ за год войны". Чемеров презентовал песню об Украине. Аудио
Галина ГРИШИНА
"Антитіла" и U2 в Лондоне спели Mothers Of The Disappeared, посвятив песню матерям украинских защитников. Видео
"Антитіла" и U2 в Лондоне спели Mothers Of The Disappeared, посвятив песню матерям украинских защитников. Видео
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес без макияжа и в декольтированном топе показала себя с верхнего ракурса. Фото
53-летняя Лопес без макияжа и в декольтированном топе показала себя с верхнего ракурса. Фото
Макаревич объяснил, почему животные, в отличие от людей, не убивают друг друга
Макаревич объяснил, почему животные, в отличие от людей, не убивают друг друга
"Насладилась выступлением". Экс-жена Кличко в платье с прозрачной юбкой станцевала румбу
"Насладилась выступлением". Экс-жена Кличко в платье с прозрачной юбкой станцевала румбу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад (89433)
2
"Нет денег на еду или откачал жир?" Гордон показал, как сейчас выглядит Киркоров (83651)
3
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95" (29478)
4
Пропагандист Красовский устроил истерику в самолете и пожелал смерти российской авиакомпании после того, как его сняли с рейса – РосСМИ (27943)
5
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью (25570)
6
Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть (20859) G
7
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят" (19306)
8
Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы (15241)
 
 
 
 