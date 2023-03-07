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07 марта, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"В убитом поезде вахтовик в татуировках на полном серьезе мне объяснял, что не ест сосиски, потому что они похожи на член, а он не голубой". Панин рассказал о менталитете россиян

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Панин: У народа в РФ холопское такое отношение: что "там царь, а мы холопы"
Панин: У народа в РФ холопское такое отношение: что "там царь, а мы холопы"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Проживающий в Испании российский актер Алексей Панин, который поддержал Украину после нападения на нее России, в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН", журналистке и ведущей Алесе Бацман заявил, что президент РФ Владимир Путин и россияне живут в разных плоскостях.. Видео было размещено 1 марта на YouTube-канале Бацман.

Панин подчеркнул, что в России граждане не осознают, что в государстве полиция, чиновники, депутаты  живут на государственные деньги и налоги.

"У народа, наверное, холопское такое отношение: что "там царь, а мы холопы". Мы сейчас с тобой пытаемся разговаривать на языке, как это должно быть в демократическом обществе. А чтобы понять менталитет русских, россиян... Не хочу даже говорить слово "русских". Потому что говоря "русских", я оскорбляю нормальных людей русских. Не хочется обобщать. Надо все время делать оговорку. Не все. Понимаешь? Не все русские такие. Совершенно другая психология, ход мышления – все не так", – заявил Панин.

Актер поделился эпизодом, который, в частности, демонстрирует скрепы, с которыми живут россияне.

"Я где-то на гастролях, в каком-то поезде убитом "Москва – Норильск" или, там, "Воркута", – в вагоне-ресторане встретил чувака с татуировкой. Какой-то вахтовик мне на полном серьезе объяснял, что он не ест сосиски, потому что сосиски похожи на член, а он не голубой. На полном серьезе. Ну что у человека в голове? С кем ты собралась бороться и объяснять ему?.. Я не верю в этого Бога, но вот я тебе клянусь..." – сказал Панин.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – "Звезда" и "Жмурки", а также сериал "Солдаты". 

После аннексии Крыма Панин выступил в поддержку оккупационной политики российских властей, за что Служба безопасности Украины открыла в отношении актера уголовное производство. Однако в январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.

В марте 2022 года Панин записал видео, в котором осудил российскую агрессию против Украины и назвал Путина палачом.

Теги: Россия, Владимир Путин, Алексей Панин, Алеся Бацман, видео, чиновники, актер, интервью, россияне
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