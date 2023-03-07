Панин: Большинство людей в России не то что за границу не ездят, они и в Москве ни разу не были. Их маршрут – из дома мимо помойки в "Пятерочку" за пивком

"Российский народ приучили к тому, что "ваш голос ничего не значит". [...] Напугать ежа голой жопой? Кому ты какие санкции сейчас?.. Кому ты будешь объяснять, что "вам будет хуже жить"? Большая часть людей живут в каком-нибудь Норильске с этой копеечной зарплатой", – сказал он.

Актер считает, что россияне "не понимают, даже не представляют, что это такое: что у них отняли будущее".

"Да они как жили, так и будут жить. Как ты объяснишь этому человеку: который живет в таких условиях? Водители скорой помощи в Брянске вышли на забастовку какую-то, потому что им платят зарплату 18 тыс. руб. в месяц. Водители скорой помощи. А с ними не то что не хотят разговаривать – им говорят: "Не нравится? Уходите". И он понимает, что, если он сейчас выйдет, его голос ничего не изменит, а разговаривать с ним никто не будет и еще, не дай бог, посадят. Поэтому приемлемо ли это для меня? Лично для меня – нет. Но обвинять их в этом, сидя в Испании, я не имею морального права. Мне так кажется. Каждый будет жить сам со своей совестью", – объяснил Панин.

По его словам, в России "половина или большинство людей – они не то что за границу не ездят, а они и в Москве-то ни разу не были", и такому человеку "насрать", что происходит в мире.

"У него есть этот его маршрут из дома мимо помойки, из "хрущевки" в [магазины] "Магнит", в "Пятерочку", пивка купил – вечером домой вернулся, поел котлеты, выпил пиво, спать лег. И это замкнутый круг. Я ни в коем случае не хочу оскорблять всех людей, которые живут в каких-то маленьких городах и в простых условиях. Поверь мне: я видел людей, которые живут в ужасных местах, но при этом они образованы, ну потому что они такие родились. Им это действительно интересно, они читают, они чем-то интересуются", – заявил Панин.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube