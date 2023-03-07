ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Панин: Большинство людей в России не то что за границу не ездят, они и в Москве ни разу не были. Их маршрут – из дома мимо помойки в "Пятерочку" за пивком

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Панин уехал из России
Панин уехал из России
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский народ приучили к тому, что их голос в политике ничего не значит. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил живущий в Испании российский актер Алексей Панин, рассуждая об антироссийских санкциях.

"Российский народ приучили к тому, что "ваш голос ничего не значит". [...] Напугать ежа голой жопой? Кому ты какие санкции сейчас?.. Кому ты будешь объяснять, что "вам будет хуже жить"? Большая часть людей живут в каком-нибудь Норильске с этой копеечной зарплатой", – сказал он.

Актер считает, что россияне "не понимают, даже не представляют, что это такое: что у них отняли будущее".

"Да они как жили, так и будут жить. Как ты объяснишь этому человеку: который живет в таких условиях? Водители скорой помощи в Брянске вышли на забастовку какую-то, потому что им платят зарплату 18 тыс. руб. в месяц. Водители скорой помощи. А с ними не то что не хотят разговаривать – им говорят: "Не нравится? Уходите". И он понимает, что, если он сейчас выйдет, его голос ничего не изменит, а разговаривать с ним никто не будет и еще, не дай бог, посадят. Поэтому приемлемо ли это для меня? Лично для меня – нет. Но обвинять их в этом, сидя в Испании, я не имею морального права. Мне так кажется. Каждый будет жить сам со своей совестью", – объяснил Панин.

По его словам, в России "половина или большинство людей – они не то что за границу не ездят, а они и в Москве-то ни разу не были", и такому человеку "насрать", что происходит в мире.

"У него есть этот его маршрут из дома мимо помойки, из "хрущевки" в [магазины] "Магнит", в "Пятерочку", пивка купил – вечером домой вернулся, поел котлеты, выпил пиво, спать лег. И это замкнутый круг. Я ни в коем случае не хочу оскорблять всех людей, которые живут в каких-то маленьких городах и в простых условиях. Поверь мне: я видел людей, которые живут в ужасных местах, но при этом они образованы, ну потому что они такие родились. Им это действительно интересно, они читают, они чем-то интересуются", – заявил Панин.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но так и не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – "Звезда" и "Жмурки", а также сериал "Солдаты".

В начале 2019 года актер сказал, что Россия – "это грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя и в которой никогда ничего не изменится".

После полномасштабного вторжения России в Украину Панин прекратил ездить в РФ.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, зарплата, санкции, Москва, пиво, Алексей Панин, Брянск, актер, Норильск, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Снимать в окопах легче, чем выбрать костюм". Режиссер фильма "Дом из заноз" рассказал о подготовке к церемонии вручения премии "Оскар 2023"
"Снимать в окопах легче, чем выбрать костюм". Режиссер фильма "Дом из заноз" рассказал о подготовке к церемонии вручения премии "Оскар 2023"
Галина ГРИШИНА
Продюсеры шоу "Голос країни" объявили новый кастинг участников
Продюсеры шоу "Голос країни" объявили новый кастинг участников
Галина ГРИШИНА
Паперная сводила дочь на премьеру российского мультфильма в Москве. Ранее Сумская говорила, что читает внучке украинские сказки
Паперная сводила дочь на премьеру российского мультфильма в Москве. Ранее Сумская говорила, что читает внучке украинские сказки
Галина ГРИШИНА
"И демократией не пахнет. Пойду в поход. Присоединю кусок". Галкин показал, как Жванецкий читал сатиру во время застолья
"И демократией не пахнет. Пойду в поход. Присоединю кусок". Галкин показал, как Жванецкий читал сатиру во время застолья
"Где он их взял, выясняется". В РФ депутат отравился мухоморами – росСМИ
"Где он их взял, выясняется". В РФ депутат отравился мухоморами – росСМИ
Галина ГРИШИНА
"Шкала от тюльпана до Iphone". Сопонару накануне 8 марта опубликовала пост о подарках
"Шкала от тюльпана до Iphone". Сопонару накануне 8 марта опубликовала пост о подарках
37-летняя Огневич: У каждого свои причины, почему не замужем, нет детей. Чего вы лезете к женщине с этим вопросом?
37-летняя Огневич: У каждого свои причины, почему не замужем, нет детей. Чего вы лезете к женщине с этим вопросом?
Галина ГРИШИНА
Новая избранница Остапчука рассказала, как они распределили семейный бюджет
Новая избранница Остапчука рассказала, как они распределили семейный бюджет
Старшая дочь Гейтса родила первенца. Фото
Старшая дочь Гейтса родила первенца. Фото
Галина ГРИШИНА
  "В убитом поезде вахтовик в татуировках на полном серьезе мне объяснял, что не ест сосиски, потому что они похожи на член, а он не голубой". Панин рассказал о менталитете россиян
  "В убитом поезде вахтовик в татуировках на полном серьезе мне объяснял, что не ест сосиски, потому что они похожи на член, а он не голубой". Панин рассказал о менталитете россиян G
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Кацурин покормил Дорофееву перед камерой и поцеловал ее в губы
Кацурин покормил Дорофееву перед камерой и поцеловал ее в губы
  "Квинтэссенция того, что пережил украинский народ за год войны". Чемеров презентовал песню об Украине. Аудио
  "Квинтэссенция того, что пережил украинский народ за год войны". Чемеров презентовал песню об Украине. Аудио
Галина ГРИШИНА
"Антитіла" и U2 в Лондоне спели Mothers Of The Disappeared, посвятив песню матерям украинских защитников. Видео
"Антитіла" и U2 в Лондоне спели Mothers Of The Disappeared, посвятив песню матерям украинских защитников. Видео
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес без макияжа и в декольтированном топе показала себя с верхнего ракурса. Фото
53-летняя Лопес без макияжа и в декольтированном топе показала себя с верхнего ракурса. Фото
Макаревич объяснил, почему животные, в отличие от людей, не убивают друг друга
Макаревич объяснил, почему животные, в отличие от людей, не убивают друг друга
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад (93076)
2
"Нет денег на еду или откачал жир?" Гордон показал, как сейчас выглядит Киркоров (83892)
3
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95" (31509)
4
Пропагандист Красовский устроил истерику в самолете и пожелал смерти российской авиакомпании после того, как его сняли с рейса – РосСМИ (28051)
5
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью (26394)
6
Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть (21728) G
7
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят" (20845)
8
Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы (17475)
 
 
 
 