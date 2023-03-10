Российские войска нанесли четыре ракетных удара по Константиновке и Славянску, есть пострадавшие и разрушения – Генштаб ВСУ

Угроза нанесения ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Павло Кириленко / Facebook

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Кроме того, оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Константиновке и Славянску Донецкой области.

"Есть раненые мирные граждане и повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома", – сказано в сообщении.

Также российские войска совершили 23 обстрела из реактивных систем залпового огня, добавили в Генштабе ВСУ.

"Угроза нанесения ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины", – говорится в сообщении.

В то же время авиация ВСУ за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов и один удар по позиции их ЗРК.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения личного состава врага", – резюмировали в Генштабе ВСУ.

Об обстреле оккупантами Константиновки днем сообщали в Донецкой ОВА. Не менее шести человек получили ранения, отмечал глава администрации Павел Кириленко.