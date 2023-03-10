Российские войска нанесли четыре ракетных удара по Константиновке и Славянску, есть пострадавшие и разрушения – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
Кроме того, оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Константиновке и Славянску Донецкой области.
"Есть раненые мирные граждане и повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома", – сказано в сообщении.
Также российские войска совершили 23 обстрела из реактивных систем залпового огня, добавили в Генштабе ВСУ.
"Угроза нанесения ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины", – говорится в сообщении.
В то же время авиация ВСУ за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов и один удар по позиции их ЗРК.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения личного состава врага", – резюмировали в Генштабе ВСУ.
Об обстреле оккупантами Константиновки днем сообщали в Донецкой ОВА. Не менее шести человек получили ранения, отмечал глава администрации Павел Кириленко.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
По данным Генштаба ВСУ на утро 10 марта, с начала полномасштабного нападения РФ украинские военные уничтожили около 156 990 российских оккупантов. Кроме того, оккупанты потеряли в войне 256 средств ПВО.
Россия с 24 февраля прошлого года нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 23 февраля 2023 года.