Оккупанты обстреляли из "Ураганов" Константиновку, минимум шесть раненых – ОВА

"Уже сейчас известно по меньшей мере о шести раненых, повреждены частные дома и газопровод", – написал Кириленко.

По предварительной информации, россияне применили реактивные системы залпового огня "Ураган".

На месте работают спасатели и полиция.

Кириленко в очередной раз призвал мирных жителей эвакуироваться из Донецкой области.