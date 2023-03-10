Оккупанты обстреляли из "Ураганов" Константиновку, минимум шесть раненых – ОВА

"Уже сейчас известно по меньшей мере о шести раненых, повреждены частные дома и газопровод", – написал Кириленко.
По предварительной информации, россияне применили реактивные системы залпового огня "Ураган".
На месте работают спасатели и полиция.
Кириленко в очередной раз призвал мирных жителей эвакуироваться из Донецкой области.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.