Оккупанты готовятся к возобновлению наступления на Угледар – ISW

Отмечается, что российская 155-я морская пехотная бригада Тихоокеанского флота понесла "катастрофические" потери во время кульминационного трехнедельного февральского наступления с целью захвата Угледара.
Аналитики обратили внимание, что 8 марта в соцсетях опубликовали обращение личного состава 136-й мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа к российскому военному командованию с просьбой предоставить больше артиллерийских боеприпасов, прежде чем они заменят 155-ю бригаду и проведут наземные атаки в этом районе.
В ISW сообщают, что российские войска, вероятно, проводят ротацию в 136-й мотострелковой бригаде, чтобы заменить "сильно деградировавшее соединение". При этом эксперты Института не считают, что с помощью ротации россиянам удастся усилить свой наступательный потенциал на этом направлении и 136-я мотострелковая бригада, по их оценке, вряд ли сможет достичь тактических успехов под Угледаром.
Постоянные проблемы с личным составом и боеприпасами, вероятно, и в дальнейшем будут сдерживать продвижение российских войск, считают аналитики Института исследования войны.
"Деградация других подразделений в этом районе, значительные потери техники, а также постоянные проблемы с артиллерией, вероятно, не позволят российским войскам получить значительные тактические преимущества, если они решат возобновить наступательные действия в этом районе", – резюмируют аналитики ISW.
Аналитики полагают, что причиной потенциального возобновления наступательных действий под Угледаром могут являться "внутренние процессы" в Вооруженных силах РФ.
"Министр обороны России Сергей Шойгу приказал командующему Восточного военного округа генерал-полковнику Рустаму Мурадову взять Угледар любой ценой, чтобы успокоить критику в адрес минобороны РФ по поводу значительных потерь и отсутствия прогресса в районе Угледара.", – отметили аналитики.
По оценкам ISW, российским войскам нужно будет продвинуться на 24 км от нынешней линии фронта вокруг Угледара, чтобы поддержать операции в других частях Донецкой области, а таких темпов продвижения оккупанты не достигали с первых месяцев полномасштабного вторжения в Украину.
"Возобновление наступательных операций вокруг Угледара было бы неправильным использованием и без того истощенных сил на все более бессмысленные оперативные усилия, но личная мотивация Мурадова может побуждать российские войска в этом районе все же пойти в наступление", – добавили в ISW.
Российские оккупанты активно проводят штурмовые операции на угледарском направлении, но у них есть дефицит боеприпасов, рассказывал 13 февраля начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский. Также, по его словам, за одну неделю в январе российские войска потеряли на этом направлении 130 единиц боевой техники, из которых 36 – танки.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила 15 февраля, что потери в некоторых подразделениях оккупантов составляют до 80%.
Потери РФ возле Угледара ставят под сомнение возможность России начать полномасштабное наступление, писала 15 февраля The New York Times.
Дмитрашковский 23 февраля сообщал, что оккупанты только за день 22 февраля потеряли на таврийском направлении 17 танков, 17 БМП и четыре МТЛБ. Потери противника в живой силе составили примерно 300 военнослужащих.
Россия проиграла под Угледаром крупнейшую с начала войны танковую битву, рассказало 1 марта американское издание The New York Times.
Генштаб ВСУ 5 марта рассказывал о конфликте в военном руководстве РФ: министр обороны России Сергей Шойгу требует взять Угледар, руководство 155-й бригады и оккупанты отказываются штурмовать украинские позиции.