Оккупанты готовятся к возобновлению наступления на Угледар – ISW

Захватчики намерены снова штурмовать Угледар, несмотря на потери, считают в ISW Фото: EPA (архив)

Отмечается, что российская 155-я морская пехотная бригада Тихоокеанского флота понесла "катастрофические" потери во время кульминационного трехнедельного февральского наступления с целью захвата Угледара.

Аналитики обратили внимание, что 8 марта в соцсетях опубликовали обращение личного состава 136-й мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа к российскому военному командованию с просьбой предоставить больше артиллерийских боеприпасов, прежде чем они заменят 155-ю бригаду и проведут наземные атаки в этом районе.

В ISW сообщают, что российские войска, вероятно, проводят ротацию в 136-й мотострелковой бригаде, чтобы заменить "сильно деградировавшее соединение". При этом эксперты Института не считают, что с помощью ротации россиянам удастся усилить свой наступательный потенциал на этом направлении и 136-я мотострелковая бригада, по их оценке, вряд ли сможет достичь тактических успехов под Угледаром.

Постоянные проблемы с личным составом и боеприпасами, вероятно, и в дальнейшем будут сдерживать продвижение российских войск, считают аналитики Института исследования войны.

"Деградация других подразделений в этом районе, значительные потери техники, а также постоянные проблемы с артиллерией, вероятно, не позволят российским войскам получить значительные тактические преимущества, если они решат возобновить наступательные действия в этом районе", – резюмируют аналитики ISW.

Аналитики полагают, что причиной потенциального возобновления наступательных действий под Угледаром могут являться "внутренние процессы" в Вооруженных силах РФ.

"Министр обороны России Сергей Шойгу приказал командующему Восточного военного округа генерал-полковнику Рустаму Мурадову взять Угледар любой ценой, чтобы успокоить критику в адрес минобороны РФ по поводу значительных потерь и отсутствия прогресса в районе Угледара.", – отметили аналитики.

По оценкам ISW, российским войскам нужно будет продвинуться на 24 км от нынешней линии фронта вокруг Угледара, чтобы поддержать операции в других частях Донецкой области, а таких темпов продвижения оккупанты не достигали с первых месяцев полномасштабного вторжения в Украину.

"Возобновление наступательных операций вокруг Угледара было бы неправильным использованием и без того истощенных сил на все более бессмысленные оперативные усилия, но личная мотивация Мурадова может побуждать российские войска в этом районе все же пойти в наступление", – добавили в ISW.