ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты готовятся к возобновлению наступления на Угледар – ISW

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Захватчики намерены снова штурмовать Угледар, несмотря на потери, считают в ISW
Захватчики намерены снова штурмовать Угледар, несмотря на потери, считают в ISW
Фото: EPA (архив)

Российские силы, вероятно, готовятся к возобновлению наступательных операций в районе Угледара Донецкой области. Об этом в оперативном анализе 9 марта написал американский Институт исследования войны (ISW).

Отмечается, что российская 155-я морская пехотная бригада Тихоокеанского флота понесла "катастрофические" потери во время кульминационного трехнедельного февральского наступления с целью захвата Угледара.

Аналитики обратили внимание, что 8 марта в соцсетях опубликовали обращение личного состава 136-й мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа к российскому военному командованию с просьбой предоставить больше артиллерийских боеприпасов, прежде чем они заменят 155-ю бригаду и проведут наземные атаки в этом районе.

В ISW сообщают, что российские войска, вероятно, проводят ротацию в 136-й мотострелковой бригаде, чтобы заменить "сильно деградировавшее соединение". При этом эксперты Института не считают, что с помощью ротации россиянам удастся усилить свой наступательный потенциал на этом направлении и 136-я мотострелковая бригада, по их оценке, вряд ли сможет достичь тактических успехов под Угледаром.

Постоянные проблемы с личным составом и боеприпасами, вероятно, и в дальнейшем будут сдерживать продвижение российских войск, считают аналитики Института исследования войны.

"Деградация других подразделений в этом районе, значительные потери техники, а также постоянные проблемы с артиллерией, вероятно, не позволят российским войскам получить значительные тактические преимущества, если они решат возобновить наступательные действия в этом районе", – резюмируют аналитики ISW.

Аналитики полагают, что причиной потенциального возобновления наступательных действий под Угледаром могут являться "внутренние процессы" в Вооруженных силах РФ.

"Министр обороны России Сергей Шойгу приказал командующему Восточного военного округа генерал-полковнику Рустаму Мурадову взять Угледар любой ценой, чтобы успокоить критику в адрес минобороны РФ по поводу значительных потерь и отсутствия прогресса в районе Угледара.", – отметили аналитики.

По оценкам ISW, российским войскам нужно будет продвинуться на 24 км от нынешней линии фронта вокруг Угледара, чтобы поддержать операции в других частях Донецкой области, а таких темпов продвижения оккупанты не достигали с первых месяцев полномасштабного вторжения в Украину.

"Возобновление наступательных операций вокруг Угледара было бы неправильным использованием и без того истощенных сил на все более бессмысленные оперативные усилия, но личная мотивация Мурадова может побуждать российские войска в этом районе все же пойти в наступление", – добавили в ISW.

Контекст:

Российские оккупанты активно проводят штурмовые операции на угледарском направлении, но у них есть дефицит боеприпасов, рассказывал 13 февраля начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский. Также, по его словам, за одну неделю в январе российские войска потеряли на этом направлении 130 единиц боевой техники, из которых 36 – танки.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила 15 февраля, что потери в некоторых подразделениях оккупантов составляют до 80%.

Потери РФ возле Угледара ставят под сомнение возможность России начать полномасштабное наступление, писала 15 февраля The New York Times.

Дмитрашковский 23 февраля сообщал, что оккупанты только за день 22 февраля потеряли на таврийском направлении 17 танков, 17 БМП и четыре МТЛБ. Потери противника в живой силе составили примерно 300 военнослужащих.

Россия проиграла под Угледаром крупнейшую с начала войны танковую битву, рассказало 1 марта американское издание The New York Times.

Генштаб ВСУ 5 марта рассказывал о конфликте в военном руководстве РФ: министр обороны России Сергей Шойгу требует взять Угледар, руководство 155-й бригады и оккупанты отказываются штурмовать украинские позиции.

Теги: Донецкая область, оккупация, страна-агрессор, война России против Украины, Угледар, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Успели поговорить о бессонных отцовских ночах". Вакарчук и Сенцов встретились в Киеве. Фото
"Успели поговорить о бессонных отцовских ночах". Вакарчук и Сенцов встретились в Киеве. Фото
Галина ГРИШИНА
Три новых образа Поляковой на сольнике в Киеве. Самые яркие фото певицы
Три новых образа Поляковой на сольнике в Киеве. Самые яркие фото певицы
Галина ГРИШИНА
"Бездельник". Арестович спустя почти год снова объяснил, кого изобразил на рисунке его сын с помощью иероглифа
"Бездельник". Арестович спустя почти год снова объяснил, кого изобразил на рисунке его сын с помощью иероглифа
Галина ГРИШИНА
Мишина показала живот на нескольких снимках
Мишина показала живот на нескольких снимках
"Божественно вкусный". Одесский борщ с карасями. Рецепт от эксперта
"Божественно вкусный". Одесский борщ с карасями. Рецепт от эксперта
74-летняя Шер в бюстье и узких брюках вышла в свет с 37-летним бойфрендом. Пара поцеловалась перед камерами. Фото
74-летняя Шер в бюстье и узких брюках вышла в свет с 37-летним бойфрендом. Пара поцеловалась перед камерами. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Два вікна". The Hardkiss перепели хит Гайтаны. Аудио
  "Два вікна". The Hardkiss перепели хит Гайтаны. Аудио
Бех-Романчук снялась в вышиванке. Фото
Бех-Романчук снялась в вышиванке. Фото
Три образа первой леди Украины Зеленской в ОАЭ. Фото
Три образа первой леди Украины Зеленской в ОАЭ. Фото
Галина ГРИШИНА
"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала". Полякова спела с автором своих песен хит "Танцюю, як в останній раз". Видео
"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала". Полякова спела с автором своих песен хит "Танцюю, як в останній раз". Видео
Галина ГРИШИНА
Гордон: Какой вопрос задал бы Путину? Такое отвращение к нему, что нет вопросов
Гордон: Какой вопрос задал бы Путину? Такое отвращение к нему, что нет вопросов
Галина ГРИШИНА
  Чичваркин: Иду гулять с собакой и мне говорят: "Классный хэллоуиновский костюм". Да я так просто каждый день хожу
  Чичваркин: Иду гулять с собакой – и мне говорят: "Классный хэллоуиновский костюм". Да я так просто каждый день хожу G
Дмитрий ГОРДОН
  Рыба с лимонно-чесночным соусом. Простой рецепт приготовления в духовке
  Рыба с лимонно-чесночным соусом. Простой рецепт приготовления в духовке
Галина ГРИШИНА
"Мои две самые большие радости". Саакашвили показал свою дочь и ее мать – известную грузинскую певицу. Они принимали участие в митинге
"Мои две самые большие радости". Саакашвили показал свою дочь и ее мать – известную грузинскую певицу. Они принимали участие в митинге
Галина ГРИШИНА
"Теперь каждое движение болезненно". 49-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко призналась, что испытывает постоянную боль в мышцах
"Теперь каждое движение болезненно". 49-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко призналась, что испытывает постоянную боль в мышцах
Галина ГРИШИНА
  "Ты можешь изменить форму своих рук". Анита Луценко показала шесть упражнений для бицепса и трицепса. Видео
  "Ты можешь изменить форму своих рук". Анита Луценко показала шесть упражнений для бицепса и трицепса. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам (151676)
2
"Как же глубоко застряло это желание получить раз в год те три тюльпана". Мозговая показала "открытку" к 8 Марта (72847)
3
"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ (51273)
4
Дочь 51-летнего мэра Днепра Филатова показала, как он отпраздновал свой день рождения (49960)
5
Панин: Хотел бы пошутить, что сыну Соловьева я бы дал, но боюсь, сейчас понесется (41908) G
6
"Хочу понять, нравлюсь ли сейчас мужчинам". 43-летняя Ефросинина зарегистрировалась в Tinder и показала, что из этого вышло (27859)
7
"Скоро бассейн откроем". Осадчая показала, как выглядит ее с Горбуновым дом. Фото (27714)
8
Как выглядит повзрослевшая дочь Пугачевой и Галкина. Свежее фото Лизы Галкиной (24427)
 
 
 
 