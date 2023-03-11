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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вынуждают мобилизованных в ОРДЛО отказываться от "паспортов ЛДНР" в пользу российских – Генштаб ВСУ

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Паспорта РФ жителям оккупированных районов Донбасса россияне выдают по упрощенной процедуре
Паспорта РФ жителям оккупированных районов Донбасса россияне выдают по упрощенной процедуре
Фото: ЕРА (архив)

Оккупационные власти Донбасса продолжают принудительно давать российское гражданство местному населению. Об этом проинформировал 11 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Российская преступная власть продолжает меры по принудительной паспортизации населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Так, военное руководство России в обязательном порядке требует от всех мобилизованных с ранее оккупированных территорий подписывать долговременные контракты на прохождение военной службы в армии РФ", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что "для этого необходимо обязательно иметь среди остальных документов копию паспорта гражданина РФ".

"Таким образом оккупанты пытаются заставить отказаться от так называемого паспорта "ЛДНР" в пользу российского гражданства. В противном случае "военнослужащим" и членам их семей угрожают в отказе всех установленных выплат и социальной защиты, предусмотренных для военнослужащих ВС РФ", – объяснили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid032gXcgsj8TSBMGBzvb5tYyh9wQnhQ1oP7UT3Kc87fWRLtAHeBJ9DSDSzqiAaif1qil

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины. 

В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

5 января 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, оккупация, паспорт, гражданство, вторжение, украинцы, война России против Украины, документы, выплаты, военнослужащий, ОРДЛО, ЛДНР
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