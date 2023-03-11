Оккупанты вынуждают мобилизованных в ОРДЛО отказываться от "паспортов ЛДНР" в пользу российских – Генштаб ВСУ

"Российская преступная власть продолжает меры по принудительной паспортизации населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Так, военное руководство России в обязательном порядке требует от всех мобилизованных с ранее оккупированных территорий подписывать долговременные контракты на прохождение военной службы в армии РФ", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что "для этого необходимо обязательно иметь среди остальных документов копию паспорта гражданина РФ".
"Таким образом оккупанты пытаются заставить отказаться от так называемого паспорта "ЛДНР" в пользу российского гражданства. В противном случае "военнослужащим" и членам их семей угрожают в отказе всех установленных выплат и социальной защиты, предусмотренных для военнослужащих ВС РФ", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.
После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.
В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.
5 января 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.