Оккупанты вынуждают мобилизованных в ОРДЛО отказываться от "паспортов ЛДНР" в пользу российских – Генштаб ВСУ

"Российская преступная власть продолжает меры по принудительной паспортизации населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Так, военное руководство России в обязательном порядке требует от всех мобилизованных с ранее оккупированных территорий подписывать долговременные контракты на прохождение военной службы в армии РФ", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что "для этого необходимо обязательно иметь среди остальных документов копию паспорта гражданина РФ".

"Таким образом оккупанты пытаются заставить отказаться от так называемого паспорта "ЛДНР" в пользу российского гражданства. В противном случае "военнослужащим" и членам их семей угрожают в отказе всех установленных выплат и социальной защиты, предусмотренных для военнослужащих ВС РФ", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)