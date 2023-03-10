Оккупанты пока не могут наступать на Угледар. У них большие потери, а моральный дух "совсем упал" – Дмитрашковский

Дмитрашковский отметил, что ситуация на донецком направлении все равно остается напряженной.
"Сложная ситуация. Враг хоть и снизил активность и днем, и ночью, но продолжает штурмовать. За эту ночь враг провел шесть штурмовых действий. Наши позиции мы не потеряли. Потери врага за эту ночь составляют около двух взводов, почти весь состав, который атаковал, был уничтожен", – рассказал он.
Спикер не прогнозирует наступления оккупантов на Угледар Донецкой области в ближайшее время – об этом, по его убеждению, сейчас "речь не может идти".
"Враг понес достаточно существенные потери. За последнюю неделю он очень активно атаковал позиции в Угледаре, Марьинке [Донецкой области], Авдеевке [Донецкой области], применял свои лучшие подразделения. Но на сегодняшний день известно, что морально-психологическое состояние военных РФ совсем упало. Думаю, на этот момент главная задача врага там – восстановить силы, технику, так как за прошлую неделю они потеряли около двух батальонов личного состава", – заявил Дмитрашковский.
По его словам, командира "знаменитой 155-й бригады морской пехоты", которая была разгромлена под Угледаром украинскими защитниками, доставили в Ростов-на-Дону (РФ) за отказ выполнять боевые распоряжения. Кроме того, российские подразделения "Степь" и "Тигр" сейчас отказываются участвовать в боевых действиях, добавил спикер.
Также у ВСУ есть информация, что в 126-й бригаде 20 оккупантов написали отказ воевать – они говорят, что "лучше будут сидеть в тюрьме, чем будут идти как пушечное мясо на убой".
Дмитрашковский также сообщил, что на запорожском направлении украинские подразделения уничтожают логистические склады, скопления личного состава и техники врага. Все это делает невозможным дальнейшее продвижение россиян на донецком участке фронта.
Российские оккупанты активно проводят штурмовые операции на угледарском направлении, но у них есть дефицит боеприпасов, рассказывал 13 февраля начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский. Также, по его словам, за одну неделю в январе российские войска потеряли на этом направлении 130 единиц боевой техники, из которых 36 – танки.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила 15 февраля, что потери в некоторых подразделениях оккупантов составляют до 80%.
Потери РФ возле Угледара ставят под сомнение возможность России начать полномасштабное наступление, писало 15 февраля издание The New York Times.
Дмитрашковский 23 февраля сообщал, что оккупанты только за день 22 февраля потеряли на таврийском направлении 17 танков, 17 БМП и четыре МТЛБ. Потери противника в живой силе составили примерно 300 военнослужащих.
Россия проиграла под Угледаром крупнейшую с начала войны танковую битву, рассказало 1 марта американское издание The New York Times.
Генштаб ВСУ 5 марта рассказывал о конфликте в военном руководстве РФ: министр обороны России Сергей Шойгу требует взять Угледар, руководство 155-й бригады и оккупанты отказываются штурмовать украинские позиции.
Оккупанты, вероятно, готовятся к возобновлению наступления на Угледар, хотя не имеют для этого достаточных ресурсов, отметили 9 марта аналитики американского Института исследования войны (ISW).