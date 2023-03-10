Оккупанты пока не могут наступать на Угледар. У них большие потери, а моральный дух "совсем упал" – Дмитрашковский

Потери российских войск под Угледаром не позволят им в ближайшее время пойти в наступление, убежден Дмитрашковский Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Дмитрашковский отметил, что ситуация на донецком направлении все равно остается напряженной.

"Сложная ситуация. Враг хоть и снизил активность и днем, и ночью, но продолжает штурмовать. За эту ночь враг провел шесть штурмовых действий. Наши позиции мы не потеряли. Потери врага за эту ночь составляют около двух взводов, почти весь состав, который атаковал, был уничтожен", – рассказал он.

Спикер не прогнозирует наступления оккупантов на Угледар Донецкой области в ближайшее время – об этом, по его убеждению, сейчас "речь не может идти".

"Враг понес достаточно существенные потери. За последнюю неделю он очень активно атаковал позиции в Угледаре, Марьинке [Донецкой области], Авдеевке [Донецкой области], применял свои лучшие подразделения. Но на сегодняшний день известно, что морально-психологическое состояние военных РФ совсем упало. Думаю, на этот момент главная задача врага там – восстановить силы, технику, так как за прошлую неделю они потеряли около двух батальонов личного состава", – заявил Дмитрашковский.

По его словам, командира "знаменитой 155-й бригады морской пехоты", которая была разгромлена под Угледаром украинскими защитниками, доставили в Ростов-на-Дону (РФ) за отказ выполнять боевые распоряжения. Кроме того, российские подразделения "Степь" и "Тигр" сейчас отказываются участвовать в боевых действиях, добавил спикер.

Также у ВСУ есть информация, что в 126-й бригаде 20 оккупантов написали отказ воевать – они говорят, что "лучше будут сидеть в тюрьме, чем будут идти как пушечное мясо на убой".

Дмитрашковский также сообщил, что на запорожском направлении украинские подразделения уничтожают логистические склады, скопления личного состава и техники врага. Все это делает невозможным дальнейшее продвижение россиян на донецком участке фронта.