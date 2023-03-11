Ермак показал "остатки орков под Бахмутом"

"Остатки орков под Бахмутом", – подписал он.

В своем Telegram основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон показал тот же снимок, обозначив на нем тела погибших россиян. Всего на фото – более 60 обозначений.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются восьмой месяц, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения. 6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего главком ВСУ Валерий Залужный и Сырский выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.

Не считаясь с потерями, оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и его окрестности, проинформировал Генштаб ВСУ утром 8 марта. Об окружении города речь не идет, отмечал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 6 марта.

Россия понесла от 20 тыс. до 30 тыс. потерь убитыми и ранеными при попытке захватить Бахмут, написало издание The Guardian, ссылаясь на западных чиновников. По данным Данилова, оккупанты убитыми теряют под Бахмутом в семь раз больше военнослужащих, чем Украина (по данным, которые приводит телеканал CNN, – в пять раз).

Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допускал 8 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, делая подобные заявления, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.