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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ставка верховного главнокомандующего обсудила ситуацию в Бахмуте и возможности укрепления – Зеленский

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По словам Зеленского, на ставке обсуждали возможности укрепления украинских позиций в Бахмуте
По словам Зеленского, на ставке обсуждали возможности укрепления украинских позиций в Бахмуте
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел 10 марта очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, где, в частности, рассматривали ситуацию в Бахмуте Донецкой области. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном его пресс-службой.

По словам Зеленского, на заседании главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие направлениями докладывали о ситуации на передовой, в целом о защите государства.

"Восток, юг и граница, Бахмут и наши возможности усилиться там. Наши ответы на удары террористов. Защита Херсона и общин Днепропетровщины, Черниговщины, Сумщины. Наши потребности в боеприпасах и снабжении",  рассказал президент. 

Он подчеркнул, что бойцы, которые защищают Украину в Донецкой области, ежедневно "дают веские основания для благодарности, дают весомые результаты для Украины", и отдельно поблагодарил бойцов ГУР Минобороны "Шаман"  за "крепкое участие в обороне" Бахмута. 

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения. 6 марта на заседании ставки руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.

Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допустил 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.

Ситуация в Бахмуте обострилась, проинформировали в Минобороны Украины 10 марта.

Теги: Донецкая область, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бахмут, Валерий Залужный
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