Ставка верховного главнокомандующего обсудила ситуацию в Бахмуте и возможности укрепления – Зеленский

По словам Зеленского, на заседании главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие направлениями докладывали о ситуации на передовой, в целом о защите государства.
"Восток, юг и граница, Бахмут и наши возможности усилиться там. Наши ответы на удары террористов. Защита Херсона и общин Днепропетровщины, Черниговщины, Сумщины. Наши потребности в боеприпасах и снабжении", – рассказал президент.
Он подчеркнул, что бойцы, которые защищают Украину в Донецкой области, ежедневно "дают веские основания для благодарности, дают весомые результаты для Украины", и отдельно поблагодарил бойцов ГУР Минобороны "Шаман" – за "крепкое участие в обороне" Бахмута.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения. 6 марта на заседании ставки руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.
Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допустил 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.
Ситуация в Бахмуте обострилась, проинформировали в Минобороны Украины 10 марта.