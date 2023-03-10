Ставка верховного главнокомандующего обсудила ситуацию в Бахмуте и возможности укрепления – Зеленский

По словам Зеленского, на заседании главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие направлениями докладывали о ситуации на передовой, в целом о защите государства.

"Восток, юг и граница, Бахмут и наши возможности усилиться там. Наши ответы на удары террористов. Защита Херсона и общин Днепропетровщины, Черниговщины, Сумщины. Наши потребности в боеприпасах и снабжении", – рассказал президент.

Он подчеркнул, что бойцы, которые защищают Украину в Донецкой области, ежедневно "дают веские основания для благодарности, дают весомые результаты для Украины", и отдельно поблагодарил бойцов ГУР Минобороны "Шаман" – за "крепкое участие в обороне" Бахмута.