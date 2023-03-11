Британская разведка рассказала о "зоне смерти" для вагнеровцев в Бахмуте

Об этом говорится в обзоре британской разведки, опубликованном 11 марта в Twitter минобороны Великобритании.
Там сказано, что линия фронта в городе сейчас проходит по реке Бахмутка.
"Украинские силы удерживают западную часть города и разрушили ключевые мосты через реку, которая протекает с севера на юг через полосу открытой местности шириной 200–800 м между застроенными районами. Поскольку украинские подразделения могут вести огонь из укрепленных зданий на западе, эта территория превратилась в "зону смерти", что, вероятно, создаст большие трудности для сил "Вагнера", пытающихся продолжить фронтальное наступление на запад", – говорится в сообщении.
По информации британской разведки, силы обороны Украины и их линии снабжения "остаются уязвимыми для продолжающихся попыток России обойти защитников с севера и юга".
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 11, 2023
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 March 2023.
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/GKjKAFzu6S
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения. 6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего главком ВСУ Валерий Залужный и Сырский выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.
Не считаясь с потерями, оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и его окрестности, проинформировал Генштаб ВСУ утром 8 марта. Об окружении города речь не идет, отмечал секретарь СНБО Алексей Данилов 6 марта.
Россия понесла от 20 тыс. до 30 тыс. потерь убитыми и ранеными при попытке захватить Бахмут, написало издание The Guardian, ссылаясь на западных чиновников. По данным Данилова, оккупанты убитыми теряют под Бахмутом в семь раз больше военнослужащих, чем Украина (по данным, которые приводит телеканал CNN, – в пять раз).
Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допустил 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, делая подобные заявления, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.