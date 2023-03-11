Британская разведка рассказала о "зоне смерти" для вагнеровцев в Бахмуте

Об этом говорится в обзоре британской разведки, опубликованном 11 марта в Twitter минобороны Великобритании.

Там сказано, что линия фронта в городе сейчас проходит по реке Бахмутка.

"Украинские силы удерживают западную часть города и разрушили ключевые мосты через реку, которая протекает с севера на юг через полосу открытой местности шириной 200–800 м между застроенными районами. Поскольку украинские подразделения могут вести огонь из укрепленных зданий на западе, эта территория превратилась в "зону смерти", что, вероятно, создаст большие трудности для сил "Вагнера", пытающихся продолжить фронтальное наступление на запад", – говорится в сообщении.

По информации британской разведки, силы обороны Украины и их линии снабжения "остаются уязвимыми для продолжающихся попыток России обойти защитников с севера и юга".