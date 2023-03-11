Подоляк назвал сроки начала украинского контрнаступления

Подоляк заявил, что еще два месяца украинские силы будут готовиться к контрнаступлению Фото: president.gov.ua

По словам Подоляка, у Украины сейчас две цели: максимально сократить количество боеспособных оккупантов, сковать их в истощающих боях, сорвать российское наступление и сосредоточить ресурсы сил обороны Украины в другом месте для весеннего контрнаступления.

Советник главы ОП добавил, что оборона Бахмута эффективна и сейчас "даже превосходит свои ключевые задачи": Россия теряет в пять-семь раз больше военных, чем Украина. За семь месяцев в Бахмуте россияне потеряли около 40 тыс. убитых и раненых оккупантов, добавил он.

Подоляк сказал, что Украина планирует перегруппировывать свои силы для наступления в течение следующих двух месяцев и при этом "не спешит".

Он подчеркнул, что ВСУ нуждаются в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм и ракет дальностью от 100 до 300 км.

Также для наступления, по его словам, требуются беспилотники разных типов, которые позволят повысить точность огня и наносить урон врагу на расстоянии 20−50 км, и бронетехника для прорыва оборонных рубежей оккупантов на временно захваченных территориях.

Кроме того, по убеждению Подоляка, защитникам Украины нужно 400−500 танков, штурмовики для уничтожения вражеских баллистических ракет и F-16, МиГ либо Су для контроля воздушного пространства.