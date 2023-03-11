Подоляк назвал сроки начала украинского контрнаступления

По словам Подоляка, у Украины сейчас две цели: максимально сократить количество боеспособных оккупантов, сковать их в истощающих боях, сорвать российское наступление и сосредоточить ресурсы сил обороны Украины в другом месте для весеннего контрнаступления.
Советник главы ОП добавил, что оборона Бахмута эффективна и сейчас "даже превосходит свои ключевые задачи": Россия теряет в пять-семь раз больше военных, чем Украина. За семь месяцев в Бахмуте россияне потеряли около 40 тыс. убитых и раненых оккупантов, добавил он.
Подоляк сказал, что Украина планирует перегруппировывать свои силы для наступления в течение следующих двух месяцев и при этом "не спешит".
Он подчеркнул, что ВСУ нуждаются в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм и ракет дальностью от 100 до 300 км.
Также для наступления, по его словам, требуются беспилотники разных типов, которые позволят повысить точность огня и наносить урон врагу на расстоянии 20−50 км, и бронетехника для прорыва оборонных рубежей оккупантов на временно захваченных территориях.
Кроме того, по убеждению Подоляка, защитникам Украины нужно 400−500 танков, штурмовики для уничтожения вражеских баллистических ракет и F-16, МиГ либо Су для контроля воздушного пространства.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.
В начале января 2023 года начальник ГУР МО заявлял, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.