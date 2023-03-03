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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ вместе с американскими генералами протестировали варианты будущего контрнаступления Украины – СМИ

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Украинские военные вместе с американскими генералами провели "кабинетные" учения
Украинские военные вместе с американскими генералами провели "кабинетные" учения
Фото: depositphotos.com

Украинские военные вместе с американскими генералами провели на военной базе США в Германии "кабинетные" учения, призванные помочь Украине наметить следующий этап своей битвы за освобождение территории от окопавшихся российских войск. Об этом 2 марта написало издание The New York Times.

Заседания, на которых 2 марта присутствовали самые высокопоставленные генералы президента США Джо Байдена, ответственные за усилия США по оказанию помощи Украине, были призваны выработать стратегию, наметить риски и преимущества различных шагов, которые Украина может предпринять против позиций России в ближайшие месяцы, сказали изданию источники среди официальных лиц.

Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, принял участие в заседании. Обсуждая их позже, он описал огромный стол с картами, значками и другими военными атрибутами, предназначенными для обозначения возможных сражений.

"Украинцы перемещают вещи на этих картах, чтобы определить, как им лучше действовать, и они определяют преимущества и недостатки связанных с этим рисков. Это обычное дело, которое делают все военные", – сказал он.

Генерал Милли отказался уточнять детали вариантов, которые украинцы опробовали на учениях. Но другие высокопоставленные американские чиновники, военные аналитики и сами украинские чиновники предположили, что Киев может попытаться выступить против российских оборонительных рубежей на северо-востоке или востоке страны, в том числе в Донецке и Луганске.

The New York Times также предполагает, что Украина может начать наступление на юге, нацелившись на так называемый сухопутный мост, соединяющий материковую часть России с Крымом.

Генерал Милли сказал журналистам, что помимо предоставления танков, боеприпасов и боевых машин, Белый дом намеревалась помочь ПВО Украины, а эту задачу военные планировщики Пентагона считают критически важной. Западные официальные лица предупредили, что, если у Украины закончится вооружение, которое она использовала в прошлом году для сдерживания российских военных самолетов, Москва может быстро начать доминировать в воздухе.

Еще один член Объединенного комитета начальников США, генерал Дэниел Хокансон, посетил на этой неделе другую базу в Германии, чтобы оценить помощь США в практическом обучении украинской армии. Речь идет об учебном центре Графенвер, где проходят пятинедельную подготовку военнослужащие ВСУ.

"Мы проводим тренировки, о которых они [ВСУ] просили, и обучение, в котором они нуждаются", – сказал он изданию, комментируя эти учения и сославшись на запрет подробно их описывать.

The New York Times напоминает, что пятинедельный курс предназначен для обучения военнослужащих ВСУ тому, как перемещать и координировать подразделения размером с роту и батальон на поле боя, синхронизируя использование артиллерии, бронетехники и сухопутных войск – то есть то, что военные называют общевойсковой подготовкой.

Контекст:

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников. 

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк в начале февраля заявил, что Россия сейчас не в состоянии организовать наступление на Украину на нескольких фронтах. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Германия, Украина, Джо Байден, военные, ПВО, Белый дом, батальон, ВСУ, наступление, Марк Милли, военнослужащий, The New York Times, контрнаступление
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