ВСУ вместе с американскими генералами протестировали варианты будущего контрнаступления Украины – СМИ

Заседания, на которых 2 марта присутствовали самые высокопоставленные генералы президента США Джо Байдена, ответственные за усилия США по оказанию помощи Украине, были призваны выработать стратегию, наметить риски и преимущества различных шагов, которые Украина может предпринять против позиций России в ближайшие месяцы, сказали изданию источники среди официальных лиц.

Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, принял участие в заседании. Обсуждая их позже, он описал огромный стол с картами, значками и другими военными атрибутами, предназначенными для обозначения возможных сражений.

"Украинцы перемещают вещи на этих картах, чтобы определить, как им лучше действовать, и они определяют преимущества и недостатки связанных с этим рисков. Это обычное дело, которое делают все военные", – сказал он.

Генерал Милли отказался уточнять детали вариантов, которые украинцы опробовали на учениях. Но другие высокопоставленные американские чиновники, военные аналитики и сами украинские чиновники предположили, что Киев может попытаться выступить против российских оборонительных рубежей на северо-востоке или востоке страны, в том числе в Донецке и Луганске.

The New York Times также предполагает, что Украина может начать наступление на юге, нацелившись на так называемый сухопутный мост, соединяющий материковую часть России с Крымом.

Генерал Милли сказал журналистам, что помимо предоставления танков, боеприпасов и боевых машин, Белый дом намеревалась помочь ПВО Украины, а эту задачу военные планировщики Пентагона считают критически важной. Западные официальные лица предупредили, что, если у Украины закончится вооружение, которое она использовала в прошлом году для сдерживания российских военных самолетов, Москва может быстро начать доминировать в воздухе.

Еще один член Объединенного комитета начальников США, генерал Дэниел Хокансон, посетил на этой неделе другую базу в Германии, чтобы оценить помощь США в практическом обучении украинской армии. Речь идет об учебном центре Графенвер, где проходят пятинедельную подготовку военнослужащие ВСУ.

"Мы проводим тренировки, о которых они [ВСУ] просили, и обучение, в котором они нуждаются", – сказал он изданию, комментируя эти учения и сославшись на запрет подробно их описывать.

The New York Times напоминает, что пятинедельный курс предназначен для обучения военнослужащих ВСУ тому, как перемещать и координировать подразделения размером с роту и батальон на поле боя, синхронизируя использование артиллерии, бронетехники и сухопутных войск – то есть то, что военные называют общевойсковой подготовкой.