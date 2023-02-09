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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бывший израильский спецназовец Десятник: Если Украине передадут все вооружение, можно сделать очень большое контрнаступление. Если все пойдет, как запланировано, к лету можно победить врага

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Десятник: Очень хорошо, что Запад и Европа так сильно поддерживают Украину бронетехникой и танками
Десятник: Очень хорошо, что Запад и Европа так сильно поддерживают Украину бронетехникой и танками
Фото: EPA

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший командир израильского спецназа Денис Десятник, который сейчас защищает Украину, рассказал, что сейчас нужно Украине для победы над Россией.

Он отметил, что западная военная помощь вселяет в него оптимизм.

 "Очень хорошо, что идут поставки вооружения с Запада, из Европы, и что Запад и Европа так сильно поддерживают Украину сейчас и бронетехникой, и танками. Дай Бог, еще передадут и самолеты. Если все это будет передаваться в том количестве, в каком нам обещают, то я думаю, что можно сделать очень большое контрнаступление и можно будет вытеснять врага".

Десятник считает, что что оккупанты "сами по себе трусливые", к тому же они не находятся на своей территории.

"Они пришли сюда завоевывать, а мы боремся за свой дом, за свою страну. Мы выгоняем их отсюда. Поэтому у нас мотивация, у нас выше дух, чем у оккупантов. Дух, мотивация, люди – все есть. Не хватает вооружения, нехватка ракет. Поэтому я считаю, что в тот момент, как нам передадут это все вооружение, можно сделать очень большое контрнаступление. И я надеюсь... По моим прогнозам, если все пойдет как запланировано, в принципе, можно к лету и победить врага", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

После вторжения России страны Запада увеличили Украине военную помощь. Для координации ее предоставления была создана контактная группа "Рамштайн", в которую входит около 50 стран. Украина получает от союзников бронетехнику, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотники, боеприпасы и другое.

В январе западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии – Challenger 2, Leopard 2 и Abrams. На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Украинские власти призывают западные страны передать Украине современные истребители и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки"

9 февраля на саммите Евросоюза в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский обсудил поддержку Украины в борьбе с российской агрессией с лидерами Европы. Он заявил, что Украине нужны боевая авиация, бронетехника, артиллерия и ПВО.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: вооружение, военная техника, военная помощь, российская агрессия, война России против Украины, контрнаступление, Денис Десятник
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