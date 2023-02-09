Бывший израильский спецназовец Десятник: Если Украине передадут все вооружение, можно сделать очень большое контрнаступление. Если все пойдет, как запланировано, к лету можно победить врага

Десятник: Очень хорошо, что Запад и Европа так сильно поддерживают Украину бронетехникой и танками Фото: EPA

Он отметил, что западная военная помощь вселяет в него оптимизм.

"Очень хорошо, что идут поставки вооружения с Запада, из Европы, и что Запад и Европа так сильно поддерживают Украину сейчас и бронетехникой, и танками. Дай Бог, еще передадут и самолеты. Если все это будет передаваться в том количестве, в каком нам обещают, то я думаю, что можно сделать очень большое контрнаступление и можно будет вытеснять врага".

Десятник считает, что что оккупанты "сами по себе трусливые", к тому же они не находятся на своей территории.

"Они пришли сюда завоевывать, а мы боремся за свой дом, за свою страну. Мы выгоняем их отсюда. Поэтому у нас мотивация, у нас выше дух, чем у оккупантов. Дух, мотивация, люди – все есть. Не хватает вооружения, нехватка ракет. Поэтому я считаю, что в тот момент, как нам передадут это все вооружение, можно сделать очень большое контрнаступление. И я надеюсь... По моим прогнозам, если все пойдет как запланировано, в принципе, можно к лету и победить врага", – сказал он.

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