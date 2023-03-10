ВСУ уничтожили семь лодок и 20 российских диверсантов около Херсона – ОК "Юг"

По ее словам, вражеские ДРГ намеревались высадиться на одном из островов на реке Днепр.

"Мы уничтожили их "флотилию" из семи лодок. Противник оборудовал их навесными моторами, пулеметами, укрепил борта и пытался таким образом добраться до островов. Эта "акция" была неудачной, так как за три дня лодки вместе с диверсантами в количестве около 20 рашистов уничтожены", – рассказала спикер.

По словам Гуменюк, острова находятся в так называемой серой зоне и оккупанты постоянно пытаются высадить там свои ДРГ, но безуспешно. Украинские силы, подчеркнула она, пока не пытаются взять эти острова под свой контроль, поскольку пока пребывание там небезопасно. Это произойдет после того, как россиян удастся отбросить дальше от реки Днепр.

До этого 23 января украинские силы обороны поразили еще один катер оккупантов при попытке высадки ДРГ на остров на Днепре.

К концу января, по данным Генштаба ВСУ, российские войска активизировали деятельность своих диверсионно-разведывательных групп в районе островов в устье Днепра. Только 30 января силы обороны Украины уничтожили как минимум пять легкомоторных лодок с ДРГ противника. В ночь на 6 февраля были ликвидированы еще две ДРГ оккупантов на лодках.

8 февраля 2023 года Гуменюк рассказала, что ВСУ уничтожили семь лодок, которые оккупанты готовили для диверсий. Она пояснила, что основная цель российских ДРГ на юге – противодействовать продвижению ВСУ и обустраивать наблюдательные пункты для ведения разведки. Поэтому, сказала спикер, украинские защитники стараются не допускать группы захватчиков на острова на Днепре, чтобы они не получали таких возможностей.

12 февраля она сообщила об уничтожении еще двух таких лодок. 22 февраля защитники Украины ликвидировали две лодки, которые намеревались использовать вражеские ДРГ.