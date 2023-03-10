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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили семь лодок и 20 российских диверсантов около Херсона – ОК "Юг"

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Гуменюк сообщила об очередных ликвидированных при попытках форсировать Днепр диверсантах
Гуменюк сообщила об очередных ликвидированных при попытках форсировать Днепр диверсантах
Фото^ mediacenter.jrg.ua

Силы обороны Украины уничтожили семь вражеских лодок с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) российских войск около Херсона. Об этом сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк 10 марта в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

По ее словам, вражеские ДРГ намеревались высадиться на одном из островов на реке Днепр.

"Мы уничтожили их "флотилию" из семи лодок. Противник оборудовал их навесными моторами, пулеметами, укрепил борта и пытался таким образом добраться до островов. Эта "акция" была неудачной, так как за три дня лодки вместе с диверсантами в количестве около 20 рашистов уничтожены", – рассказала спикер.

По словам Гуменюк, острова находятся в так называемой серой зоне и оккупанты постоянно пытаются высадить там свои ДРГ, но безуспешно. Украинские силы, подчеркнула она, пока не пытаются взять эти острова под свой контроль, поскольку пока пребывание там небезопасно. Это произойдет после того, как россиян удастся отбросить дальше от реки Днепр.

До этого 23 января украинские силы обороны поразили еще один катер оккупантов при попытке высадки ДРГ на остров на Днепре.

К концу января, по данным Генштаба ВСУ, российские войска активизировали деятельность своих диверсионно-разведывательных групп в районе островов в устье Днепра. Только 30 января силы обороны Украины уничтожили как минимум пять легкомоторных лодок с ДРГ противника. В ночь на 6 февраля были ликвидированы еще две ДРГ оккупантов на лодках.

8 февраля 2023 года Гуменюк рассказала, что ВСУ уничтожили семь лодок, которые оккупанты готовили для диверсий. Она пояснила, что основная цель российских ДРГ на юге – противодействовать продвижению ВСУ и обустраивать наблюдательные пункты для ведения разведки. Поэтому, сказала спикер, украинские защитники стараются не допускать группы захватчиков на острова на Днепре, чтобы они не получали таких возможностей.

12 февраля она сообщила об уничтожении еще двух таких лодок. 22 февраля защитники Украины ликвидировали две лодки, которые намеревались использовать вражеские ДРГ.

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября после доклада и по инициативе командующего группировкой российских войск в Украине генерала Сергея Суровикина отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Российские оккупанты после бегства из Херсона и отступления на этом направлении с правого берега Днепра начали осознавать, что не смогут удержать и левобережную часть Херсонской области, заявила 24 ноября Гуменюк. Она отмечала, что ВСУ пока  считают более целесообразным не атаковать, а держать огневой контроль над территорией, где враг обустраивает свои логистические базы, пункты базирования личного состава, сосредоточение техники на левом берегу "и туда достает наша артиллерия".

27 декабря Гуменюк заявила, что ВСУ пока не могут рассказать о результатах своей огневой работы по позициям российских войск, но "результаты очень вкусные". Оккупанты, по ее словам, пытаясь укрыться от ответного огня ВСУ и вынуждены постоянно маневрировать на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Теги: Херсон, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, диверсанты, диверсия, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, остров, лодка, Наталья Гуменюк, река Днепр, российские оккупанты, деоккупация
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