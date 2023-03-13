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Шустер: Путин то Грозный, то не Грозный, то Первый, то не Первый, то он Петр, то не Петр – у него нифига не клеится

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Шустер: Вся эта картина в России меня удручает
Шустер: Вся эта картина в России меня удручает
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президенту РФ Владимиру Путину не удается восстановить Российскую империю. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

"Мавзолей – вообще интересная история, если об этом подумать. Лежит мумия человека, который был лидером большевистского переворота. С точки зрения Путина он вообще разграбил, раздал российские земли, а теперь ему, бедненькому, приходиться все это собирать вместе. У него это не очень получается, потому что он то Грозный, то не Грозный, то он Первый, то не Первый, то он Петр, то он не Петр, и у него нифига не клеится", – сказал Шустер.

Он отметил, что только сейчас понял, "что такое российский народ".

"Вся эта картина в России меня удручает. Я уехал из России в 2004 году. Такой России, как сейчас, я не ожидал. Вот что значит работать на радио "Свобода", а потом на НТВ. Это ты общаешься с подобными себе людьми и другую Россию ты не видишь. И вот я увидел ее во всей красе. 15 лет спустя, уже работая в Киеве много лет, и вот я наконец вижу, что такое российский народ", – подчеркнул Шустер.

По его словам, в России нет никаких проявлений недовольства граждан.

"Когда к власти пришел Михаил Горбачев, мы видели, что появлялись движения и в Литве, и в Эстонии, и в Средней Азии, и в Грузии и так далее. Везде появлялись ростки демократических движений, народные фронты. А здесь я не вижу никакого движения. Законы просто вообще… Я не понимаю, как люди соглашаются жить под такими законами", – заявил Шустер.

ВИДЕО
Відео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

26 февраля телеканал "Россия" опубликовал интервью Путина, в котором тот заявил, что у стран Запада "одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – РФ". При этом он отметил, что в случае развала России российский народ может исчезнуть.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Савик Шустер, демократия, революция, Алеся Бацман, закон
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