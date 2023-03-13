Шустер: Путин то Грозный, то не Грозный, то Первый, то не Первый, то он Петр, то не Петр – у него нифига не клеится

"Мавзолей – вообще интересная история, если об этом подумать. Лежит мумия человека, который был лидером большевистского переворота. С точки зрения Путина он вообще разграбил, раздал российские земли, а теперь ему, бедненькому, приходиться все это собирать вместе. У него это не очень получается, потому что он то Грозный, то не Грозный, то он Первый, то не Первый, то он Петр, то он не Петр, и у него нифига не клеится", – сказал Шустер.

Он отметил, что только сейчас понял, "что такое российский народ".

"Вся эта картина в России меня удручает. Я уехал из России в 2004 году. Такой России, как сейчас, я не ожидал. Вот что значит работать на радио "Свобода", а потом на НТВ. Это ты общаешься с подобными себе людьми и другую Россию ты не видишь. И вот я увидел ее во всей красе. 15 лет спустя, уже работая в Киеве много лет, и вот я наконец вижу, что такое российский народ", – подчеркнул Шустер.

По его словам, в России нет никаких проявлений недовольства граждан.

"Когда к власти пришел Михаил Горбачев, мы видели, что появлялись движения и в Литве, и в Эстонии, и в Средней Азии, и в Грузии и так далее. Везде появлялись ростки демократических движений, народные фронты. А здесь я не вижу никакого движения. Законы просто вообще… Я не понимаю, как люди соглашаются жить под такими законами", – заявил Шустер.

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Відео: В гостях у Гордона / YouTube