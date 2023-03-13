В России предлагают поднять призывной возраст и временно призывать в армию больше людей

Предлагается повысить возраст призыва по нижней планке с 18 до 21 года, по верхней – с 27 до 30 лет. Законопроект предусматривает переходный период до 2026 года. Так, в 2024 году призыву на военную службу будут подлежать россияне в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30, а в 2026-м – от 21 до 30. Соответственно, в первые два года в армию должно попасть больше людей, чем при обычном призыве.
При этом совершеннолетним молодым людям дается возможность по желанию пойти в армию до наступления призывного возраста.
Инициативу в нижнюю палату внесли председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и два его заместителя – Андрей Красов и Юрий Швыткин. По их словам, это делается для "гарантированного получения гражданами среднего общего, среднего профессионального и высшего образования". При этом повышение нижней границы приведет к сокращению числа потенциальных призывников, поэтому верхняя повышается "в качестве компенсации".
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.
Министр обороны России Сергей Шойгу 21 декабря заявил, что Кремль хочет довести численность армии РФ до 1,5 млн военных. Он предложил изменить возраст для призыва в армию: минимальный с 18 до 21 года, а предельный с 27 до 30 лет. Путин согласился с предложениями Шойгу.