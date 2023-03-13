Россияне свозят в Донецкую область заключенных, чтобы потом отправлять их на фронт – Генштаб

В армии РФ заключенные уже воюют в составе ЧВК Фото: ЕРА

По его данным, в начале марта украинские защитники зафиксировали движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных. Один из них, по данным Генштаба, был заполнен осужденными женщинами.

О том, что россияне вербуют на войну против Украины женщин из колоний на оккупированной территории, Генштаб ВСУ уже сообщал 4 февраля.

В течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное временно оккупированной территории Донецкой области. По данным Генштаба ВСУ, их направили на территорию РФ для подготовки.