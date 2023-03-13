Россияне свозят в Донецкую область заключенных, чтобы потом отправлять их на фронт – Генштаб

По его данным, в начале марта украинские защитники зафиксировали движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных. Один из них, по данным Генштаба, был заполнен осужденными женщинами.
О том, что россияне вербуют на войну против Украины женщин из колоний на оккупированной территории, Генштаб ВСУ уже сообщал 4 февраля.
В течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное временно оккупированной территории Донецкой области. По данным Генштаба ВСУ, их направили на территорию РФ для подготовки.
На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.
Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщал CNN, в министерстве обороны РФ пока меньше завербованных заключенных, чем в ЧВК "Вагнер", но их "будут использовать так же – как пушечное мясо".
9 февраля основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ЧВК больше не вербует заключенных. В британской разведке предположили, что Пригожин перестал вербовать заключенных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ.