ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне свозят в Донецкую область заключенных, чтобы потом отправлять их на фронт – Генштаб

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В армии РФ заключенные уже воюют в составе ЧВК
В армии РФ заключенные уже воюют в составе ЧВК
Фото: ЕРА

На фоне больших потерь личного состава в войне российская армия использует альтернативные источники пополнения "живой силы". Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 13 марта сообщил в Facebook.

По его данным, в начале марта украинские защитники зафиксировали движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных. Один из них, по данным Генштаба, был заполнен осужденными женщинами.

О том, что россияне вербуют на войну против Украины женщин из колоний на оккупированной территории, Генштаб ВСУ уже сообщал 4 февраля.

В течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное временно оккупированной территории Донецкой области. По данным Генштаба ВСУ, их направили на территорию РФ для подготовки.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid021kucdph3u7hdvE94a3xyco8FW58TWZLvdi6DxBdczsWQfRz6y4Cx9RDgpS1RdZ88l

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщал CNN, в министерстве обороны РФ пока меньше завербованных заключенных, чем в ЧВК "Вагнер", но их "будут использовать так же – как пушечное мясо".

9 февраля основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ЧВК больше не вербует заключенных. В британской разведке предположили, что Пригожин перестал вербовать заключенных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ.

Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, заключенные, армия РФ, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Оскар 2023". Организаторы премии впервые за 60 лет отказались от красной ковровой дорожки
  "Оскар 2023". Организаторы премии впервые за 60 лет отказались от красной ковровой дорожки
Галина ГРИШИНА
  Победительница "Евровидения 2012" Loreen вновь будет представлять Швецию на этом конкурсе
  Победительница "Евровидения 2012" Loreen вновь будет представлять Швецию на этом конкурсе
Галина ГРИШИНА
"Превосходные спортивные способности и сдержанный характер". Чарльз III получил в подарок вороную кобылу
"Превосходные спортивные способности и сдержанный характер". Чарльз III получил в подарок вороную кобылу
Галина ГРИШИНА
  Зибров: За первые две недели войны я видел, как портится нервная система у Маринки. У нее начался нервный тик
  Зибров: За первые две недели войны я видел, как портится нервная система у Маринки. У нее начался нервный тик G
Алеся БАЦМАН
  Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится
  Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
  Зибров: Маринка за две недели до вторжения РФ сказала: "Приснился сон, что стреляют. Будет война". И говорит: "Паша, будет с Украиной беда"
  Зибров: Маринка за две недели до вторжения РФ сказала: "Приснился сон, что стреляют. Будет война". И говорит: "Паша, будет с Украиной беда" G
Алеся БАЦМАН
"Борщ. Секретный ингредиент". Netflix покажет фильм с участием Клопотенко
"Борщ. Секретный ингредиент". Netflix покажет фильм с участием Клопотенко
Галина ГРИШИНА
"Оскар 2023". Где и когда смотреть, какой фильм представляет Украину и почему украинцы просят снять с номинаций "Топ Ган: Меверик" с Крузом
"Оскар 2023". Где и когда смотреть, какой фильм представляет Украину и почему украинцы просят снять с номинаций "Топ Ган: Меверик" с Крузом
Галина ГРИШИНА
Фон дер Ляйен в Вашингтоне продемонстрировала поддержку Украине с помощью аксессуара. Фото
Фон дер Ляйен в Вашингтоне продемонстрировала поддержку Украине с помощью аксессуара. Фото
Галина ГРИШИНА
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали
Галина ГРИШИНА
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме
Галина ГРИШИНА
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу
Галина ГРИШИНА
"Антитіла" в Берлине сделали "правильное фото" на фоне российского посольства
"Антитіла" в Берлине сделали "правильное фото" на фоне российского посольства
Галина ГРИШИНА
Украинская ведущая Ашион сообщила, что вернулась в Украину из Германии
Украинская ведущая Ашион сообщила, что вернулась в Украину из Германии
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером (51814)
2
35-летняя plus size модель Грэм снялась в "голом" золотом лифе (36102)
3
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео (25502)
4
"Говорит, что так и надо". Денисенко сообщила, что ее муж – защищающий Украину на фронте актер Фединчик написал завещание на ее имя (21590)
5
Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры (19406)
6
Сопонару из "Женского квартала" в полный рост снялась в обнимку с бойфрендом (18131)
7
Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится (18114)
8
Тина Кароль села на шпагат во время своего выступления. Видео (14631)
 
 
 
 