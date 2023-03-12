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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Наев: РФ вывела часть войск из Беларуси, но оставила тренировочные лагеря

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Угрозу нападения оккупантов с северного направления Наев считает низкой
Угрозу нападения оккупантов с северного направления Наев считает низкой
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook

Российская армия провела ротацию подразделений, находившихся на территории Беларуси, и часть войск вернулась в РФ. Об этом 12 марта заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, видео командование опубликовало в Facebook.

На четырех армейских полигонах РБ остались палаточные городки. Вероятно, они готовы снова принять дополнительные силы оккупантов, отметил Наев.

Он не считает высокой вероятность наступления РФ на северном участке границы.

"Сейчас угроза действий противника с северного направления низкая. На территории Беларуси находятся российские войска. Была осуществлена ротация, часть сил выведена... Мы отслеживаем обстановку с Государственной пограничной службой Украины, которая добросовестно выполняет задачи. Подразделения сил обороны, которые осуществляют прикрытие границы, также отлично справляются со своими задачами", – рассказал командующий.

О том, что на территории Беларуси остается значительное количество российских военных, но без наступательных группировок, 11 марта сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Также украинские военные отметили, что "противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей" России.

https://www.facebook.com/JointForcesCommandAFU/videos/1960153260993183/

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года открыто вторглись в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины.

16 февраля 2023 года Лукашенко пригрозил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

У российских оккупантов нет сейчас ресурсов, чтобы атаковать Украину с территории Беларуси, считает командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

4 марта в эфире спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что число российских военных на территории Беларуси не превышает 9–10 тыс. человек.

7 марта Лукашенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в причастности к атаке на российский самолет-разведчик А-50, базировавшийся на белорусском аэродроме Мачулищи, и заявил, что "вызов брошен".

Теги: Россия, Беларусь, граница, ГПСУ, армия РФ, ВСУ, война России против Украины, Сергей Наев, российские оккупанты
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