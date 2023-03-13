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В США обанкротились два крупных банка. Основатели технологических компаний предупреждают, что последствия этого ощутит весь мир

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По данным Forbes, SVB был 16-м по величине банком США
По данным Forbes, SVB был 16-м по величине банком США
Фото: ЕРА

В США менее чем за неделю обанкротились два крупных банка – Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Об этом 13 марта сообщил Bloomberg.

По данным издания, в минувшую пятницу Signature Bank столкнулся с оттоком депозитов, однако к воскресенью ситуация стабилизировалась. Поэтому решение закрыть банк стало неожиданностью для его менеджеров.

В Bloomberg отмечают, что практически все клиенты двух обанкротившихся банков – это предприятия, а более чем 90% депозитной базы не было застраховано. Издание предполагает, что именно это привлекло внимание регулирующих органов к банкам.

Управляющий партнер криптовенчурной компании Dragonfly Хасиб Куреши подчеркнул, что "самым важным в Silvergate и Signature было то, что они были единственными двумя банками, у которых действительно были глобальные системы расчетов, работающие круглосуточно и без выходных".

Основатели стартапов предупреждают, что последствия краха SVB ощутит весь мир. Руководители 180 компаний просят власти Великобритании, где также есть подразделения банка, вмешаться в ситуацию.

"Потеря депозитов может нанести вред сектору и отбросить экосистему на 20 лет назад… В одно мгновение многие предприятия будут вынуждены ликвидироваться", – сказано в совместном заявлении компаний, которое попало в распоряжение Bloomberg.

У SVB также были филиалы в Китае, Дании, Германии, Индии, Израиле и Швеции. Основатели компаний предупреждают, что без вмешательства правительства крах банка может уничтожить стартапы по всему миру.

Банкротство двух банков прокомментировал президент США Джо Байден. В его заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, сказано, что американский народ и бизнес США могут быть уверены, что их банковские вклады не пропадут.

"В выходные по моему указанию министр финансов и директор моего Национального экономического совета усердно работали с банковскими регуляторами над решением проблем в Silicon Valley Bank и Signature Bank. Я рад, что они достигли быстрого решения, которое защищает американских рабочих и малый бизнес и обеспечивает безопасность нашей финансовой системы. Решение также гарантирует, что доллары налогоплательщиков не будут подвергаться риску", – говорится в заявлении.

Президент США также подчеркнул, что намерен привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность "за этот беспорядок" и продолжит усиливать надзор и регулирование крупных банков, "чтобы мы больше не оказались в таком положении".

Контекст:

По данным Forbes, SVB был 16-м по величине банком США с активами в размере $209 млрд, из которых более 50% были связаны с долгосрочными ценными бумагами. В период с 2019-го по 2022 год активы SVB выросли на 250%.

В Bloomberg отметили, что суммарные активы Signature Bank по состоянию на 31 декабря 2022 года составляли более $110 млрд.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: США, банки, Джо Байден, бизнес, Bloomberg, банкротство, активы, финансы, компании
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